Cartistas apañan compra de pupitres chinos y votan contra industria nacional

El cartismo y sus aliados bloquearon la posibilidad de incluir en el orden del día de la sesión ordinaria del Senado, del miércoles pasado, el proyecto de declaración que insta a Itaipú, cuyo director es Justo Zacarías Irún (ANR, HC), a dejar sin efecto el proceso de compra de muebles escolares de empresas extranjeras e iniciar un proceso de compra a empresas nacionales. La mayoría de la Cámara de Diputados, un día antes, reaccionó de la misma forma.

De esa manera, el oficialismo colorado (cartismo) y aliados salieron en contra de la industria paraguaya. El contrato con la empresa Kamamya SA, de Long Jian, es por más de G. 248.713 millones, casi US$ 32 millones.

El senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) pidió respuesta de las instituciones ante las innumerables dudas existentes con relación a la compra de muebles o pupitres para escuelas y colegios del país, considerando principalmente el precio pagado por cada mobiliario, por un lado, y por el otro, el origen de los muebles, ignorando a la producción nacional.

El pleno del Senado aprobó el pedido de informes de Buzarquis que requiere datos a la Itaipú Binacional y al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sobre la compra de los pupitres chinos. Requiere un informe detallado sobre el proceso de compra de muebles escolares, específicamente sobre la adquisición de conjuntos mobiliarios escolares pedagógicos, compuestos por una mesa y una silla, a ser distribuidos en instituciones educativas públicas de todo el país.

Antes de la votación, Buzarquis cuestionó que no se le brinde la oportunidad a la industria nacional y se prioricen productos e insumos del extranjero. En el mismo sentido, se sumó a las críticas el senador Rafael Filizzola (PDP), quien dijo que hubo una aparente sobrefacturación de los pupitres, además de direccionamiento a una sola empresa.

Asimismo, el Senado requiere un informe detallado sobre las especificaciones técnicas exigidas para dichos mobiliarios y el tiempo exigido para su entrega. Además, un informe detallado sobre el precio pagado por cada mobiliario.

En el pedido de informes requieren si previamente el MEC y la Itaipú han consultado y solicitado presupuesto en el mercado local del Paraguay de dichos mobiliarios con las mismas especificaciones: informe sobre los pagos realizados a la empresa proveedora, específicamente si el pago fue total, parcial y, en su caso, si existe saldo pendiente de pago, especificar monto y las fechas de los desembolsos realizados.

El Senado pide a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informe sobre el despacho de importación de conjuntos mobiliarios escolares, entre otros.

Una vez que la Itaipú, el MEC y la DNIT reciban la comunicación, se establecen 15 días de plazo para que el informe requerido sea remitido a esta Cámara, de conformidad con lo establecido en el Art. 192 de la Constitución Nacional y a lo estipulado en el Artículo 1° de la Ley 5453/15.

El valor de los mobiliarios no supera US$ 5 millones

La compra de los sets de pupitres escolares por parte de la empresa Kamamya SA, de Long Jiang, no supera G. 39.250 millones, casi US$ 5 millones, según un cálculo matemático rápido entre los precios ofertados (US$ 15 a partir de 10.000 unidades) en páginas de ventas por internet y la cantidad adjudicada por la Itaipú: 328.687 sets de muebles.

La binacional, sin embargo, pagará a dicha empresa –que hasta agosto del año pasado se dedicaba solo a la fabricación de frazadas y sábanas– el monto de casi US$ 32 millones, más de G. 248.713 millones. En decir, existe una diferencia de 27 millones de dólares (más de G. 211.950 millones), a favor del empresario chino. Kamamya SA, de Long Jiang, logró que la Itaipú le adjudique por cada pupitre entre G. 738.000 y G. 765.000 (US$ 94 y 97 dólares) por cada set de muebles. Los precios varían de acuerdo al lote y la medida correspondiente, atendiendo que están para Educación Inicial y Educación Escolar Básica (1°, 2° y 3er. ciclo), según los datos.

Una de las páginas de venta en internet (made in China) oferta el conjunto de mobiliarios escolares en US$ 26 (G. 204.100) en las cantidades de 200 a 499, mientras que US$ 23 (G. 180.550) para pedidos de 500 a 4.999 unidades de pupitres.

Para cantidades de 5.000 a 9.999 el precio de cada set de mobiliario escolar baja a US$ 20 (G. 157.000). Para pedidos mayores a 10.000 unidades, cada pupitre cuesta US$ 15 (G. 117.750).