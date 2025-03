Resultado en el Senado: Chiruzo “1″, Letrina “Cero”

La Cámara de Senadores debía analizar este iniciativa legislativa pero la mayoría cartista decidió dejar la sesión sin quórum en el punto N° 4, un plan del senador cartista Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) para que todas las escuelas del país tengan baños modernos, de tal manera a eliminar las letrinas, que es un sistema sanitario obsoleto y antihigiénico.

Lea más: Senador Beto Ovelar anuncia la presentación de un proyecto de ley “letrina cero” en escuelas

Según el parlamentario, cuando se inicia el gobierno de Santiago Peña unas 500 escuelas tenían letrinas o no contaban con baños. Para financiar la propuesta, plantea un aumento presupuestario de G. 48.000 millones para el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Sin embargo, los propios cartistas decidieron abandonar el tratamiento y optaron por salir de la sala de sesiones. El proyecto tenía que haberse tratado la semana pasada y pasó para la sesión de hoy, pero nuevamente se aplazó por falta de quórum.

Escaramuza entre Beto y Afara

Al término de la sesión ordinaria, se registró un cruce que casi llegó a la agresión entre el senador Silvio “Beto” Ovelar y Juan Afara (ANR, independiente). Pese a que casi todos los cartistas abandonaron la sesión, Ovelar reclamó a Afara haber dejado sin quórum la sesión cuando solo quedaban 22 opositores, varios “satélites” y pocos cartistas. Afara avanzó hacia a Ovelar y lo acusó de no respetar a sus colegas. El libero cartista Dionsio Amarilla incluso contuvo a Afara para que no siguiera avanzando.

Posteriormente Ovelar se mostró más enojado con Afara que con sus compañeros de bancada que lo abandonaron. “(La salida de todos) me pareció muy suspicaz que algunos colegas, y en particular uno de ellos, cuando se trató de un programa tan sensible como el programa Letrina Cero”, dijo. “El compañero Afara directamente dejó sin quórum y le reclamé su conducta”, aseveró.

Por su parte Afara dijo que el simplemente volvía del Sanitario cuando escuchó los reclamos de Ovelar. Negó haber dejado sin quórum la sesión y también negó haber intentado empujar a su colega. “Ustedes me conocen muy bien”, “Él no respeta a sus colegas, por eso me fui y le dije “qué lo que te pasa?”.

“Chiruzo”, interés nacional

En cambio, el pleno y su mayoría cartista si ofreció un amplio debate, votación y la aprobación del proyecto de ley “Que declara de interés nacional la saga de libros ‘Chiruzo, un perro diferente’, ‘Chiruzo y yo’, ‘Soy Chiruzo’, y ‘Chiruzo Superhéroe”, de la exmodelo Pabla Thomen, basada en la mascota que adoptó años atrás y que falleció recientemente. La proyectista fue la senadora Lizarella Valiente (ANR, HC), quien ante las críticas recalcó que el MEC ya había declarado la saga de interés educativo.

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) cuestionó la calidad literaria de la saga y que los autores “amateur” accedan a estas declaraciones por ser “amigos” de legisladores.

El senador Rafael Filizzola (PDP) también cuestionó la propuesta al igual que su colega José Oviedo (YoCreo), quien recordó que ya existe un premio del Congreso a la Literatura. Eduardo Nakayama (ex-PLRA) y Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC) dieron su apoyo a la iniciativa de la ex modelo pero Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) dijo que los parlamentarios deberían repartir las obras entre sus colegas antes de presentar un proyecto así.