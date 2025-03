Video: el tenso cruce entre los senadores Beto Ovelar y Juan Afara tras la sesión sin quórum

La sesión ordinaria en la Cámara Alta terminó hoy en tensión. Al cierre, un video registró el momento en que los senadores Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) y Juan Afara (ANR, independiente) se cruzaron con empujones y gritos, tras la falta de quórum que impidió debatir el proyecto de ley “Letrina Cero”.

El senador Dionisio Amarilla, que estaba al lado de Ovelar y Afara, evitó que este conflicto pase a mayores. Agarró del hombro a Afara y lo acompañó para salir de la sala.

La iniciativa, impulsada por Ovelar, buscaba eliminar definitivamente las letrinas en las escuelas públicas. Propone además baños modernos como una mejora básica en salud e infraestructura escolar. Sin embargo, al llegar al punto N.º 4 del orden del día, la mayoría cartista se retiró del recinto.

“Conozco a los bueyes con los que aramos”

Ovelar responsabilizó a Afara por haber abandonado la sala. “Me pareció muy extraña su actitud. Le reclamé su conducta, le dije que no se debe actuar así. Se trata de un proyecto de dignidad, salud y educación para los niños del país”, expresó el legislador.

El enojo de Ovelar no se dirigió tanto a sus colegas cartistas que abandonaron el recinto, sino directamente a Afara, a quien acusó de tener una actitud contradictoria y de haber contribuido a frustrar el tratamiento del proyecto.

La versión de Afara: “Solo fui al baño”

Juan Afara, por su parte, negó haber dejado sin quorum la sesión de forma intencional. Afirmó que se encontraba en el baño y al volver escuchó los gritos de su colega. “Ustedes me conocen muy bien. Él no respeta a sus colegas, por eso me fui y le dije: ‘¿Qué lo que te pasa?’”, relató.

El encontronazo fue contenido por el senador Dionisio Amarilla, quien intervino para evitar que la discusión pase a mayores.

El cruce entre Ovelar y Afara muestra las tensiones dentro del Partido Colorado y las fracturas entre los sectores del cartismo y los independientes.