Video: Santiago Peña debería ser reelecto, dice Bachi Núñez porque admite que ya están mejor

Santiago Peña debería ser reelecto, según afirmó el senador y presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez durante su intervención en la sesión de la Cámara de Senadores hoy. Admitió que el argumento de ese deseo es que los cartistas ahora están mejor.

“Nosotros los oficialistas instalamos de que vamos a estar mejor, y yo les voy a decir por qué, porque estamos mejor. Así como en la sesión anterior hable de discriminación, ahora voy a explicar a la oposición desconcertada que entienda por qué en este gobierno de Santiago Peña estamos mejor. Capaz en el gobierno anterior ellos estaban mejor, ¿o che japu? (¿yo miento? Probablemente en el gobierno anterior, cuando mil millones de dólares se dejaban de recaudar en Aduanas, en la SET, ellos estaban mejor, yo no estaba mejor”, admitió.

Desarrollando el argumento de por qué Santiago Peña debería ser reelecto, Bachi mostró la tapa del diario impreso de ABC Color en la que resaltaba el Operativo Veneratio, en el que se retomó el control de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y se trasladó a Armando Rotela, quien con su clan manejaban el centro de reclusión.

“¿Estamos mejor o no?, ¿estamos mejor colegas?, mira, esto, ¿Quién tuvo el coraje, los huevos, la decisión política de decir ‘tenemos que combatir el crimen organizado y vamos a empezar por casa y vamos a atropellar Tacumbú para que no se maneje más de ahí‘?”, insistió, pese a que su sector cuenta con varios legisladores investigados por la justicia por supuestos nexos con el crimen organizado.

Para Bachi, Santiago Peña debería ser reelecto

Según Basilio Núñez, todo el sistema de distribución y tráfico de drogas de Central y Capital, que afectaba prácticamente a 200 mil jóvenes, se manejaba desde Tacumbú con el Clan Rotela, aunque admitió que esta información era conocida entre los legisladores desde hace tiempo, pero no decían nada.

“Antes era más fácil que el ministro de Justicia se vaya y pida audiencia a Rotela y todo acá en el Senado, en la Cámara de Diputados nos callábamos. Rotela por encima del ministro de Justicia. ¿Estoy equivocado o no?, y tuvo que poner esto, uno de los medios que generalmente trata de vender otro país, ‘Devastador golpe al Clan Rotela. Se recupera Tacumbú‘”, refirió.

Criticó a la oposición y a la intención de algunos legisladores que hablan de instalar el ballotage en Paraguay, asegurando que Estados Unidos no tiene ese sistema, pero obviando que el país norteamericano no tiene elecciones directas, sino por colegios electorales.

“Mientras vemos pancartas ’Efraín vuelve‘, a mí no me extraña, a mí no me extraña y hasta celebraría que vuelva, porque generalmente no tienen otro candidato, es Efraín, Efraín, Efraín y otra vez Efraín, entonces siempre es más de lo mismo”, concluyó.

El mismo Alegre, excandidato liberal, desmintió ser quien promocione su vuelta y acusó a los oficialistas de ser responsables de los pasacalles que amanecieron por el microcentro de Asunción.