Incidentes frente al Palacio de Justicia: “el mensaje es que no cambió nada”, señala senadora

En conmemoración al octavo aniversario del asesinato de Rodrigo Quintana en la sede del Partido Liberal, familiares y allegados intentaron llevar a cabo una representación teatral en la explanada del Palacio de Justicia, pero la Policía no lo permitió pese a ser un lugar público. Esto generó empujones y discusiones en el lugar.

“Justamente, a ocho años de un acto de violencia injustificado hasta hoy, inexplicado, que fue la muerte de un joven dentro del local de mi partido. Un atropello a domicilio, donde la policía ingresó y mató”, refirió la senadora Celeste Amarilla.

Luego agregó: “Conmemorando otra vez es luctuoso suceso, otra vez nos enfrentamos a una actitud violenta y autoritaria departe del Estado”.

Consultada sobre cuál es el mensaje que se da con este actuar, sostuvo: “El mensaje es que no cambió nada. Por suerte en la marcha de la semana pasada no pasó nada, pero hoy se reprisa otra vez la violencia, por una simple entrada al museo de la memoria, que encima fue solicitada por escrito. Pero, aunque no fuera solicitada, esos son lugares públicos”.

“Donde está la policía siempre hay excesos, porque no conoce sus límites y que sigue siendo aquella policía de la dictadura, que siempre tiene que reprimir“, concluyó.