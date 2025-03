Mientras Brasil habría ejecutado un “hackeo”, en nuestro Congreso desacuerdo evita que funcione Bicameral del Anexo C

Luego de que esta mañana estallara el escándalo en Brasil por la presunta operación de “hackeo” del vecino país para acceder a conversaciones de autoridades nacionales, de cara a la renegociación del Anexo C de Itaipú, en el Congreso siguen sin siquiera ponerse de acuerdo en la conformación y puesta en marcha de la “Comisión Nacional para el estudio y acompañamiento de las negociaciones de la revisión del “Anexo C” de Itaipú Binacional, entre los Gobiernos de la República del Paraguay y la República Federativa del Brasil”, e incluso plantean una ruptura.

El diputado colorado aliado cartista Hugo Meza (ANR, B), calificó de “gravísimo” el hecho del “hackeo”, en el caso de confirmarse, y avivó la disputa entre la Cámara de Senadores y la de Diputados para presidir la Comisión Bicameral sobre el Anexo C, que se intentó instalar en diciembre del año pasado, pero se frenó porque ninguna de las cámaras estuvo dispuesta a ceder la presidencia.

“Menos mal somos socios... Realmente es gravísimo desde todo punto de vista. Amerita una reunión importante sobre este tema en particular” y “evidentemente la información hay que chequearla -la veracidad- y si fuese así, evidentemente tiene que haber una reunión de alto nivel para ver qué pasó y que está pasando sobre este tema”, señaló Meza, actual líder de la bancada B colorada, que es un apéndice del cartismo.

Eso en lo que refiere al Ejecutivo, mientras que como Legislativo siguen empantanados en la pelea por definir quién presidirá la Comisión de seguimiento de las negociaciones del Anexo C, cuyos dictámenes ni siquiera tienen carácter vinculante. La pelea es entre colorados, ya que Diputados alega que le corresponde encabezar en esta ocasión porque, en el anterior período, le tocó al Senado, en la figura del exsenador Enrique Bachetta.

“Escuché que el presidente del Senado, del Congreso, (el cartista Basilio “Bachi Núñez) va a convocar la Bicameral de seguimiento de la Renegociación del Anexo C, entonces, si no hay acuerdo (de ceder la presidencia a Diputados), le dije al presidente de la Cámara (el cartista Raúl Latorre) que hagamos una comisión unicameral de Diputados para poder ver todo lo que significa la renegociación del Anexo C”, acotó Meza.

Cabe destacar que nuestro país y Brasil aún no concretaron la renegociación del Anexo C, que refiere a establecer nuevas condiciones para la disponibilidad de la energía excedente que no utiliza nuestro país, que hasta ahora es vendida a precio casi regalado a Brasil. Como fecha estimativa, se espera que en mayo próximo se concrete la renegociación.

En paralelo, en mayo del año pasado se firmó un acta de entendimiento pero que no abordó ninguno de los puntos del Anexo C, sino que fijó simplemente nuevos precios de la tarifa de energía para que Itaipú pueda seguir operando. Paraguay logró un precio mayor, así como otros pagos en concepto de compensación.

Por otra parte, el diputado opositor Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C) si bien dijo haberse “desayunado” con la noticia, refirió que el Ejecutivo debe tomar en serio la denuncia de presunto “hackeo” y tomar acciones firmes.

“Hay que ver qué dice la Cancillería. Me desayuné con esta información. Este es un delito y hay que ver qué hacer. Este gobierno y el presidente Peña es el único responsable de la política exterior y este tipo de cosas se tiene que tener en cuenta y de forma inmediata accionar”, sostuvo.