A Rodrigo Quintana lo mataron las balas autoritarias y la indiferencia de la Corte, denuncian

Para el abogado Felino Amarilla, con la represión policial a opositores en la explanada del Poder Judicial el lunes pasado, a Rodrigo Quintana no sólo lo mataron las balas autoritarias del gobierno de Horacio Cartes sino también la indiferencia de la Corte Suprema de Justicia. Recordó que el Museo Judicial, al que los manifestantes pretendían llevar su expediente, fue creado para no olvidar las torturas y violaciones de los derechos humanos. Lamentó que todos los ministros de la máxima instancia judicial, especialmente Luis María Benítez Riera, pionero en condenas a torturadores, no recuerden este principio.