Óscar Rodríguez tiene “la peor administración de la historia de la Capital”, dice concejal Álvaro Grau

El concejal municipal y vicepresidente de la Junta Municipal de Asunción, Álvaro Grau, reaccionó al informe emitido por la intendencia capitalina, diciendo que lo que está ocurriendo en Asunción es una catástrofe que “tiene nombre y apellido: Nenecho Rodríguez”.

El edil utilizó su cuenta de la red social X para hacer un resumen del informe de la Ejecución Presupuestaria 2024, que catalogó como “espantoso”.

Criticó sobre todo que la Municipalidad termine gastando US$ 92 millones solo en salarios y aguinaldos. Esto, según resaltó, se traduce en US$ 7 millones mensuales en sueldos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Se gastó más plata en los sueldos de dos meses que lo que se invirtió en todo un año en las obras de la ciudad”, expresó el concejal en un hilo de la red social X.

Lea: “¿Dónde está la plata, Nenecho?” Así responden en redes al “autobombo” del intendente de Asunción

Sueldos tuvieron ejecución del 92 %

Incluso, el concejal tradujo las cifras a porcentajes, explicando que la inversión física tuvo una ejecución del 12% (13 US$ Millones), mientras que los pagos de salarios tuvieron una ejecución de 92% (92 US$ millones). En tanto, el servicio de la deuda tuvo una ejecución del 100% (16,9 US$ millones).

En este sentido, el concejal expuso que una vez más “los asuncenos pagaron sus tributos para que el intendente se dedique a pagar las gigantescas deudas que hunden a la Municipalidad y los salarios, mientras que prácticamente no ejecutó nada en obras”.

Por otro lado, el edil alertó que en el informe figura como “saldo de bonos” US$ 65 millones al cambio de hoy. Sin embargo, en los bancos solo está depositado en concepto de bonos “apenas la suma de US$ 101.000″.

Con respecto a esto, Álvaro Grau recordó a la ciudadanía que siguen desaparecidos los G. 500.000 millones de todos los asuncenos, que, supuestamente, debían ser utilizados para obras.

Se pregunta cuándo intervendrá la Fiscalía

El concejal se preguntó cuándo la Fiscalía tomará cartas en el asunto, y qué más tiene que ocurrir para que se intervenga el desfalco existente en la administración de Nenecho Rodríguez.

Álvaro Grau destacó otros puntos del informe, como el gasto de US$ 1,8 millones en “indemnizaciones”, el pago de US$ 5,1 millones en “transferencias”, y los US$ 1,9 millones destinados a “alquileres y derechos”.

Por otro lado, advirtió a la ciudadanía que hay algunos ítems del informe que no tienen explicación, como por ejemplo, a qué exactamente destinó Nenecho casi US$ 2 millones que hizo figurar en concepto de “alquileres”.

Como un punto muy resaltante de su resumen, Álvaro Grau mencionó que hay US$ 1,7 millones de pérdida en el ejercicio 2024.

Lea más: Tras escrache, Nenecho no fue a entrega de muebles; Mora habla de “confusión” sobre Fonacide

Pérdidas reflejan “desastrosa gestión”

Adelantándose a las excusas que podría dar eventualmente el intendente, Álvaro Grau dijo que aun sumando los eternos procesos judiciales (US$ 18 millones) y la eterna deuda del Estado con la Municipalidad de Asunción (US$ 5.8 millones), Nenecho cierra el 2024 con pérdidas que “se reflejan en su desastrosa gestión”.

Para el concejal, la única salida a esta catástrofe que vive la Municipalidad de Asunción es que en el 2026 termine el periodo del intendente actual y “podamos salir de esta pesadilla que significa la peor administración de la historia de la capital del país”.