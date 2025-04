Furibundo reclamo de opositores a Peña tras espionaje del Brasil a Paraguay

En el espacio de oradores, la senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional (CN), afirmó que el espionaje del Brasil a Paraguay es gravísimo, aunque dijo que no le sorprende la actitud del gobierno que, ni aún así, reacciona. Cuestionó duramente la suspensión de la renegociación del Anexo “C” y dijo que lo único que se logra con eso es reconfirmar la negociación espuria que hizo Santiago Peña el año pasado con la tarifa.

“No se dan cuenta que estamos reconfirmando una negociación espuria de la venta de nuestra energía, contaminando una situación de espionaje, un ataque directo cibernético a la República del Paraguay, eso no es un mal menor es un escándalo internacional”, dijo la parlamentaria.

“Yo, como senadora, le exijo a este gobierno que le envíe una nota a la Cancillería brasilera y dejen sin efecto el acuerdo firmado el 16 de abril del 2024 por vicios en el consentimiento. No puede ser que Brasil se quede con la negociación de una energía que estamos rifando; estamos rifando la energía, vendemos a 19,28 por Kw/mes y el Brasil vende a US$ 70, ¿en qué país sucede esto?”, se preguntó.

Paredes preguntó a sus colegas por qué la Cancillería no tomó ya medidas drásticas y por qué el caso no fue ya comunicado a la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas. “Se tiene que dejar sin efecto esa acta vendepatria que se firmó el año pasado, porque el pueblo no merece que la única riqueza que tenemos, el futuro de la gente, sea rifado”, dijo.

“Tenemos la responsabilidad de poner un freno, Itaipú es nuestro. Tenemos que exigir al gobierno y castigar por ese ataque cibernético, no seamos vendepatrias”, dijo a sus colegas la parlamentaria opositora.

En el espacio de oradores, el senador Ignacio Iramain (independiente) cuestionó que no sepan absolutamente nada de la renegociación del Anexo “C” y lamentó que todo se haga entre cuatro paredes para robar escandalosamente. ¿Quién me puede decir a mi y refutar de que estos acuerdos que se hicieron para los gastos sociales son simplemente para hacer este tipo de estafas con los pupitres, después serán con computadoras, uniformes y así seguirán, porque siempre hubo sobrefacturación”, indicó.

Iramain dijo que la Itaipú Binacional tiene un gasto absolutamente arbitrario fuera de las rendiciones de cuentas y que, por ese motivo, no forman parte del Presupuesto General de la Nación. “Es para que no se controle absolutamente nada y estamos regalando nuestra energía”, dijo el senador.

Asimismo, dijo que le asusta la incompetencia de este gobierno al señalar que suspenderán la negociación “cuando lo que corresponde es avanzar en la negociación, porque ellos cometieron un delito y nosotros estamos en condiciones de exigir una negociación patriótica que yo no veo de este gobierno”, manifestó el senador.

Iramain dijo que corresponde que el gobierno de Paraguay haga cumplir el tratado, pero que, lastimosamente, no se ve ese gesto patriótico ante la falta de una política de estado. “Estamos hipotecando lo que tendría que haber sido el petróleo nuestro como Itaipú, para resolver los problemas que tenemos, pero, institucionalmente, no derivado en el bolsillo de cada uno de la casta política”, dijo.

¿Hay que agradecer la estafa monumental?, dice Iramain

El senador también se refirió a la utilización de los niños en la propaganda del gobierno a favor de los pupitres y dijo: “¿Está bien decirle al chico que tiene que agradecer por una estafa monumental que se ha hecho con los pupitres? ¿Ese es el mensaje que tenemos que dar a los niños? ¿que robar y mentir está bien?”, cuestionó el legislador.