Nenecho habla de “ignorancia o mala intencionalidad de algunos” al ser consultado sobre obras en Asunción

Durante la entrega de pupitres en la Escuela Básica N° 4.878 Municipal Oñondivepa, el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, fue consultado sobre la situación de obras en la capital del país, un aspecto sumamente cuestionado por la ciudadanía.

Primeramente, detalló que algunos trabajos se encuentran paralizados por las condiciones climáticas, ya que “no se puede trabajar cuando el tiempo está así”.

Por otra parte, dijo que vio “titulares” donde se mencionaba que su intendencia “abonó siete veces más en salarios que en obras” y al respecto contestó: “No sé si el que redactó esa noticia no conoce en absoluto o hubo una mala intención”.

Asimismo, mencionó que “lógicamente en el presupuesto va a figurar que se invirtió más en salario que en obras porque se paga todos los meses”, mientras que supuestamente “el pago de las obras no va de la mano con el avance en sí”.

Obras avanzadas pero aún no pagadas, según Nenecho

Incluso aseguró que las obras pueden tener un avance entre el 80 a 90%, “pero el pago tiene apenas el 50% porque se realiza a través de certificados emitidos por la empresa”.

“Tiene su recorrido para efectuar el pago; la ignorancia o la mala intencionalidad de algunos dice que no se hizo obras en Asunción. Una cosa es el avance de las obras y otra cosa es el porcentaje de pago de dichas obras”, argumentó.

De igual manera, al ser consultado sobre cuánto dinero de lo recaudado se destinó para salarios, “chuleó” la pregunta y manifestó que “no te quiero decir un número más o menos para que no sea utilizado en contra mía”.

“Estoy cansado de las manipulaciones y tergiversaciones; te puedo asegurar que las tergiversaciones o desinformaciones que pudimos leer en estos días están totalmente fuera de la realidad objetiva. El pago que uno puede realizar por esas obras no está directamente proporcional al avance en sí de dichas obras. No podemos decir que no se hicieron obras en Asunción; las obras están, se están realizando y están avanzando”, sostuvo.

