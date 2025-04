Nenecho, ¿y los G. 500.000 millones? Apenas quedan G. 804 millones en bonos para obras, según balance 2024

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), evitó dar la cara este martes, ante la Comisión de Hacienda de la Junta Municipal, y envió a parte de su Gabinete a entregar la rendición de cuentas de su gestión al cierre de 2024. En el presupuesto general 2024 aparecen más de G. 506.000 millones como saldo de bonos, pero en las cuentas bancarias solamente hay G. 804 millones.

Esto se desprende de la comparación entre los G. 506.737.239.031 que aparecen como saldo de los bonos en la Ejecución Presupuestaria, y la sumatoria de los saldos bancarios que aparecen en el Balance General. En las cuentas bancarias abiertas para el depósito de los bonos quedan solo G. 804.792.024, lo que representa una diferencia negativa de G. 505.932.447.007, que siguen desaparecidos.

Lea más: Óscar Rodríguez tiene “la peor administración de la historia de la Capital”, dice concejal Álvaro Grau

Otro hecho llamativo es que en el mismo Balance General, las cuentas bancarias correspondientes a los bonos G6 y G7, emitidos para ejecutar obras, ya no aparecen, ni siquiera con saldo cero. Sí figuran como pasivos los saldos a pagar de estas dos emisiones, con G. 50.000 millones y G. 200.000 millones, respectivamente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hasta inicios de 2024, Nenecho había contado con G. 728.404 millones en bonos para obras, de los cuales había ejecutado apenas G. 230.000 millones, mientras la mayoría de las obras comprometidas seguían esperando. ABC denunció el desvío de los restantes G. 500.000 millones, que ya no aparecían en el balance de 2023 ni en las cuentas bancarias de los bonos a fines de ese año. El desvío fue confirmado por la Contraloría General de la República, que derivó el caso a la Fiscalía, que mantiene abierta una investigación penal.

Saldo de los bonos sigue sin aparecer

Ahora, en el Balance General 2024 entregado por la administración de Rodríguez a la Junta Municipal ya solo aparecen las cuentas bancarias de los bonos G3, G4, G5 y G8, todos emitidos para obras. Los bonos G3 aparecen con un saldo total de G. 38.168.772, repartidos en la cuenta corriente de Banco Basa N° 10003545/8, con G. 20.572.407; la cuenta corriente N° 1073824056, del Banco GNB, con G. 6.000.000; y la caja de ahorro del Banco GNB N° 1073824065, con un saldo de G. 11.596.365.

Por su parte, de los bonos G4 ya solo quedan G. 238.574.464. Este dinero está distribuido en la cuenta corriente N° 701552644, de Itaú, con G. 50.000.000; la caja de ahorro del mismo banco con el N° 72155764, con G. 10.721.029; la cuenta corriente N° 1073824053, del Banco GNB, con G. 6.000.000 y la caja de ahorro N° 1073824068, del mismo banco, con G. 171.853.435.

Lea más: Cuenca Santo Domingo: asfaltado “simbólico” de Nenecho en calles alternativas

En el caso de los bonos G5, los G. 221.526.840 restantes están distribuidos en cinco cuentas. La cuenta corriente de Banco Basa N° 100050774 tiene un saldo de G. 4.000.000; en la caja de ahorro del mismo banco con el N° 155077748, hay G. 38.193.931; en la cuenta corriente N° 03785185 del Banco Sudameris, restan G. 40.806.794; la cuenta corriente N° 1073824052 del Banco GNB tiene un saldo de G. 6.000.000, y la caja de ahorro del mismo banco con el N° 1073824066, un restante de G. 132.526.115.

De los bonos G8 queda un saldo de G. 306.521.948, depositado en la cuenta corriente N° 100121407 del Banco Basa. La sumatoria total de los saldos de estas cuentas designadas específicamente al depósito del dinero de los bonos para obras, es de G. 804.792.024, mientras que el resto, más de G. 505.000 millones -alrededor de US$ 70 millones-, está desaparecido.

Nenecho solo ejecutó el 12% de lo previsto para obras

En servicios personales (sueldos, dietas, gastos de representación entre otros), Rodríguez pagó, desde enero hasta diciembre de 2024, G. 727.234.171.396. En el último cuatrimestre, sin contar el aguinaldo se pagaron G. 309.624.520.447, mientras que en los primeros ocho meses del año se abonaron G. 417.609.650.949.

Lea más: Nenecho remendó bache tras accidente de ciclista, pero Costanera está llena de peligros

En concepto de intereses por los bonos, Rodríguez pagó desde enero hasta el 31 de diciembre G. 134.081.643.837.

En cambio, la inversión en obras, desde enero hasta el 31 de diciembre, apenas alcanzó el 12% del presupuesto que se tenía previsto. De los más de G. 840.990 millones que Rodríguez tenía para invertir en todo el 2024, solo ejecutó G. 104.964.101.709.

Impuestos para pagar salarios e intereses, dice Grau

El concejal Álvaro Grau (PPQ), integrante de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, señaló como lamentable la baja ejecución presupuestaria en obras de la administración de Rodríguez, en comparación con el gasto que se hace en salarios e intereses.

“La Municipalidad trabaja para pagar deudas y salarios. Se confirman los US$ 7 millones que yo venía diciendo desde el año pasado que la Municipalidad gasta en salarios. Termina gastando US$ 92 millones anuales en salarios y aguinaldos. La Municipalidad gasta más en pago de salarios e intereses que lo que invierte en obras”, dijo.

“El contribuyente asunceno está pagando impuestos y tasas para pagar salarios y deudas que esta administración le dejó y no hay ningún tipo de medida de austeridad para poder reducir el gasto. La Municipalidad sigue quebrada financieramente y crece en el 2024 el desvío de fondos”, reclamó.

Lea más: Nenecho apura palada inicial “simbólica” de otro desagüe pluvial que debe de los bonos G8

Grau señaló que ante las consultas sobre este faltante, la respuesta del Gabinete del intendente sigue siendo el argumento de la cuenta única. Además, recordó que la misma ordenanza de la cuenta única, la ley Orgánica Municipal y la de Administración Financiera del Estado lo prohíben.

Deuda financiera

La deuda financiera de la Municipalidad de Asunción, bajo la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) trepó a los US$ 242 millones, según datos proveídos por su propio Gabinete, obligado por una sentencia judicial que lo condenó este año a entregar información pública.

Solo en concepto de deuda de capital por los bonos, la Comuna debía a febrero, US$ 118 millones, a los que se suman otros US$ 98 millones en intereses. En préstamos bancarios, la Municipalidad debía otros US$ 25,5 millones.

Además de la causa por el desvío de G. 500.000 millones, Rodríguez está imputado por la Fiscalía, por lesión de confianza y asociación criminal, en la causa de los “detergentes de oro”, por compras durante la pandemia. Según la Fiscalía, el perjuicio fue de G. 1.800 millones.