Senad: Rachid califica de “estupidez” denuncia sobre “espionaje político” con equipos de escucha telefónica

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, habló de la compra de equipos de escucha telefónica y otros artefactos tecnológicos para la fuerza antinarcóticos a través de la Itaipú Binacional y reaccionó a las afirmaciones del diputado colorado disidente Mauricio Espínola de que la licitación está dirigida a favorecer a una empresa vinculada al presidente Santiago Peña y que podría facilitar la utilización de esa tecnología para espionaje político.

El diputado Espínola dijo ayer, durante la sesión de la Cámara Baja, que la licitación de Itaipú para la compra de equipos para la Senad está “direccionada” en favor de la empresa ITTI, de la que el presidente Peña es accionista, para beneficiar económicamente al mandatario y darle, a través de la empresa, capacidad de espiar a oponentes políticos.

El legislador colorado incluso afirmó que la “ruptura” de la colaboración directa entre la Senad y la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos que Rachid solicitó y luego retractó meses atrás tenía como objetivo propiciar la compra de equipos de escucha telefónica “para, directamente, un espionaje político”.

“Una estupidez gigantesca”

Rachid respondió calificando las afirmaciones del diputado Espínola como un “sinsentido” expresado “con total desconocimiento” del tipo de trabajo de inteligencia que realiza la Senad.

“No me parece serio (...) Está haciendo futurología diciendo que los aparatos serán utilizados para espionaje político”, dijo.

“Es una estupidez gigantesca. (El diputado Espínola) piensa que ITTI fabrica (los equipos) o ya tiene acá, o la empresa que sea; son representantes en Paraguay, las empresas que fabrican y eventualmente tienen control en principio de los productos se encuentran en otros países, en Estados Unidos, Israel, qué sé yo...”, añadió.

Agregó que es el sector político al que pertenece el diputado Espínola, la disidencia colorada liderada por el expresidente Mario Abdo Benítez (2018-2023), el que tiene “experiencia en persecuciones políticas” y que “evidentemente la preocupación de ellos es porque es una práctica común en ellos”.

Tira la pelota a Itaipú

El ministro Rachid hizo énfasis en la necesidad de la Senad de contar con una mejor infraestructura tecnológica y afirmó que “da lástima y vergüenza que hayan dejado la institución en el estado en que la encontré, una institución encargada de la lucha contra el narcotráfico con presupuesto cero de tecnología”.

“No es que no me dejaron plata; nunca estuvo presupuestada la plata para la adquisición de tecnología, ni siquiera un dron podía comprar”, subrayó.

Es precisamente esa supuesta falta de presupuesto lo que Rachid usa como justificación para el hecho de que la licitación se realice por medio de la Itaipú Binacional –que actualmente enfrenta cuestionamientos por otra licitación con señalamientos de supuesto direccionamiento, la de la compra de pupitres de China– y no por un llamado de la propia Senad a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

“Me encantaría hacer el llamado, pero no tengo presupuesto”, declaró.

El titular de la Senad dijo desconocer los detalles sobre la licitación o cuáles empresas podrían participar.

“Yo arranco determinando nuestras necesidades, hasta ahí”, dijo. “No sé qué empresa, qué marca, no entro en la etapa de quién o cómo, eso le corresponde a Itaipú. El pliego lo elabora Itaipú en base a nuestros requerimientos, la parte administrativa la hace Itaipú, mi contacto con los proveedores es cero”, acotó.

¿Qué pidió la Senad?

Ante la consulta de exactamente qué pidió la Senad a Itaipú, el ministro Rachid no entró en detalles porque “es materia sensible” y divulgar datos específicos “sería decirles a las estructuras criminales ‘esto vamos a adquirir, prepárense’”.

Dijo, sin embargo, que entre los pedidos están incluidos equipos y software de escuchas telefónicas, además de drones “con especificaciones muy puntuales” tanto para apoyo de operaciones contra el microtráfico como para el mapeo de cultivos de drogas.

“Estos son productos que no se venden en una farmacia o una juguetería, son productos muy específicos y no todos pueden acceder a esta tecnología, no muchas empresas tendrán las capacidades o representaciones de estas tecnologías”, agregó.