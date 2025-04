Video: “Bachi” dice que desafuero de Abdo no se tratará esta semana por un “pedido” que “no vino del cartismo”

En conversación con medios de comunicación este lunes, el presidente del Congreso Nacional, el senador cartista Basilio Núñez (ANR), habló sobre la no inclusión en el orden del día para la sesión de esta semana de la Cámara Alta del pedido de desafuero del expresidente Mario Abdo Benítez (2018-2023).

El expresidente Abdo solicitó al Congreso su desafuero para poder afrontar la investigación del Ministerio Público de una denuncia hecha por el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), quien acusa a Abdo y a exfuncionarios de su gobierno de haber filtrado datos confidenciales sobre su persona.

Lea más: Desafuero de Mario Abdo motiva quiebre en ANR

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, el pedido aún no ha sido tratado en el Senado y corren rumores de que el oficialismo cartista –que tiene mayoría en ambas Cámaras- no cuenta con los votos necesarios para aprobar el desafuero, para lo que se necesita una mayoría absoluta de dos tercios.

El pedido de desafuero no figura en el orden del día para la próxima sesión del Senado, que tendrá lugar este miércoles.

“Me pidieron no incluir”

Consultado sobre el motivo por el cual el tema de nuevo no fue incluido, el senador Núñez dijo que “hay colegas del sector que no son de la bancada (del movimiento oficialista cartista) Honor Colorado que me pidieron no incluir, entonces cumplí con ellos”.

El legislador cartista se negó a especificar de qué partido provino ese pedido.

Video: Esto dice Celeste Amarilla sobre desafuero de Mario Abdo y ley de Concertación

El senador Núñez dijo que el tema del desafuero “no está dentro de mis prioridades” y que favoreció “temas más importantes para el país” a la hora de confeccionar el orden del día para la próxima sesión de la Cámara Alta.

Ante la consulta de si el cartismo cuenta o no con los votos para aprobar el desafuero, dijo que “no me detengo a contar” y añadió que “si un día amanezco con humor para operar, vamos a tener los votos”.

Finalmente, al planteársele rumores que circulan de que el cartismo buscaría convocar a una “sesión sorpresa” del Senado para que solo los miembros del oficialismo estén presentes y lograr así la mayoría de dos tercios, el senador Núñez dijo que “sesión sorpresa no existe” y que “nada escondido se va a hacer”.