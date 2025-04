Opama: “Superautopista” no resolverá el problema de la movilidad

La Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama), expresó su repudio al proyecto de construir una “superautopista”, para entrada y salida a la Capital del país.

Advierten que nuevas carreteras no resolverán el problema real que tienen los ciudadanos con su movilidad, pues lo que realmente necesitan es un cambio del sistema de transporte público, mejorándolo en distintos aspectos para que la ciudadanía pueda moverse diariamente con calidad.

Griselda Yúdice, vocera de la organización que busca mejorar el transporte público en Paraguay, criticó que el gobierno sigue con la política equivocada con respecto a las verdaderas necesidades de movilidad de los ciudadanos.

Lamentó que el Estado priorice siempre la movilidad con vehículos particulares, dándole importancia a la construcción de superviaductos de acceso vehicular, como si fuera que los 2 millones de paraguayos que se transportan diariamente del Área Metropolitana a Asunción y viceversa utilizarán todos vehículos.

“Se va a volver a colapsar el tráfico”, advierte

Yúdice advirtió que si esta superautopista se llega a inaugurar, a corto plazo se va a volver a colapsar el tráfico.

“Esto no es una solución para la ciudadanía. No hay viaducto, calle o ruta que dé abasto si es que desde el Estado no se implementan políticas públicas que mejoren el sistema de transporte público”, expresó la vocera de Opama.

Lo que más cuestionó Griselda Yúdice es que esta intención de realizar una nueva autopista “no es un error por desconocimiento; está demostrado con los anteriores viaductos que estos rápidamente vuelven a colapsar, y de nuevo las horas pico son insufribles, cada vez se tarda más en hacer el viaje, al trabajo, a estudiar y a los hospitales”.

La vocera de Opama enfatizó que si el Estado tiene USD 200 millones, ese dinero “se debería destinar al transporte público, que es lo que realmente mejoraría la modalidad en el Área Metropolitana”.

Grandes necesidades del transporte público

Entre las grandes necesidades que tiene el ciudadano que utiliza el transporte público actualmente, Griselda Yúdice explicó que urge la inversión en carriles exclusivos, renovación de flota, construcción de paradas adecuadas, reingeniería de itinerarios y transbordo gratuito, para que la gente ya no sufra largas esperas.

Lamentó que más allá de un error inocente, aquí hay una intención por parte de los congresistas de “privilegiar los negocios de una constructora vinculada a un legislador colorado”.

Si bien dijo que a Opama no le sorprende lo que están haciendo los congresistas, les parece algo “muy alejado de la necesidad de la ciudadanía en cuanto a la movilidad en el Área Metropolitana”.

Con respecto a los proyectos que pasaron por el Congreso Nacional para nuevas modalidades del transporte público, como el tren de cercanías, desde Opama consideran estos como “cuentos chinos”, pues todos los proyectos siempre fueron apurados y con pocos estudios de sostenibilidad.

Se necesita invertir en movilidad en términos colectivos

Mencionó que medios de transporte como el tren son una realidad en otras ciudades de América Latina “porque sus estados invierten de acuerdo a la demanda que tienen en las ciudades para mejorar la movilidad en términos colectivos”.

Enfatizó que seguirán insistiendo para que el Estado apunte a modalidades más eficientes, o cuanto menos, mejore el sistema de transporte que ya tenemos, que a la fecha es “pésimo, negligente e inseguro”.

Finalmente, la vocera dijo que investigarán bajo qué condiciones están planteando la construcción de esta superautopista. “Es sospechoso como se hace, no se llama a licitación, sino que se adjudica por medio de una adenda a una empresa vinculada a un legislador”.

“El gobierno está mintiendo”

Entre algunas mejoras urgentes que requieren los buses, Griselda Yúdice citó la necesidad de invertir en buses internos para que la gente llegue a sus barrios alejados de las rutas principales en el Área Metropolitana.

Finalizó diciendo que la “superautopista”, no va a resolver la movilidad, y que “el gobierno está mintiendo”.