Senadora liberal niega apoyo al plan cartista Anti-Concertación, pese a evidencias

Durante la sesión extraordinaria de hoy, el senador José Ledesma (PLRA), quien en repetidas ocasiones discretamente apoyó al cartismo pese a integrar la bancada opositora, pidió el uso de la palabra.

Lea más: PLRA cambia a dionisistas pero “Pakova” se salva

Leyendo un texto, negó haber participado durante la votación del proyecto de ley que prohíbe a las concertaciones opositoras usar el padrón nacional en las internas y repudió que su colega Celeste Amarilla (PLRA) lo haya llamado “hijo de puta” por apoyar al cartismo en una ley que perjudica al PLRA y la oposición.

“Se ha afirmado con absoluta falta de verificación que formé parte del quórum que permitió continuar la sesión y que además voté a favor del mencionado proyecto. Lo cierto es que no lo hice, y si bien no espero a quienes se ocupan con tanto entusiasmo por difundir una mentira tengan la misma preocupación por los detalles de cada sesión”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, en el video se puede observar que todos los opositores dejan la sala durante la sesión del 2 de marzo. Pero minutos después el senador Ledesma, a las 17:25, es captado entrando por la “entrada trasera” de la sala y se sienta junto al senador colorado oficialista Patrick Kemper (exHagamos).

Si bien no se lo ve levantando la mano para votar, Ledesma se suma al debate cuando se votaban los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 del proyecto de ley Anti Concertación. En el canal de Youtube del Senado, este momento ocurre 8 horas y 7 minutos de la duración de la sesión, precisamente a las 17:25 hs. del 2 de marzo.

También se lo observa llamando la atención de la presidencia del Senado para dejar sentado algo en el libro de actas a lo que el titular de la Cámara Alta, el cartista Basilio “Bachi” Núñez, responde que la votación culminó con la presencia de 25 senadores incluyendo a su colega liberal Ledesma.

“Ya sé que la verdad es menos útil para quienes hacen de la calumnia una herramienta política”, señaló Ledesma, intentando defenderse hoy.

Insulto de Celeste

Por otro lado, en respuesta al insulto de la senadora Celeste Amarilla, quien lo llamó “hijo de puta”, dijo lo siguiente: “No es mi estilo devolver el insulto” y que “no me ofende en lo personal, porque vengo del campo y allá uno desde pequeño aprende que no todo lo que hace ruido tiene contenido, y que hay gente que no tiene más recursos que la violencia para dar fuerza a sus argumentos”.