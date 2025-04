Tras reunión bilateral, Santiago Peña y Javier Milei resaltaron coincidencias en “ideas de libertad”

Tras una reunión que duró aproximadamente 70 minutos, los presidentes Javier Milei (Argentina) y Santiago Peña (Paraguay) brindaron declaraciones en el Palacio de Gobierno, como un resumen de lo hablado en el encuentro.

Sus discursos se basaron más bien en el agradecimiento mutuo y en resaltar las coincidencias que tienen ambos en cuanto a las ideas de libertad económica, pero no revelaron pormenores de los temas específicos que trataron en la reunión.

Llamó bastante la atención el hecho de que Javier Milei haya hecho un viaje relámpago y no planeado a Asunción, para una reunión breve. No obstante, hasta el momento no se filtró qué tema fue el que motivó la urgencia de la visita.

En su discurso al finalizar la reunión, Santiago Peña recordó que hace un año abrazó la misma política económica de Javier Milei, y hoy “vemos el éxito en su implementación”.

Resaltaron conocimientos económicos en beneficio de países

Peña resaltó que el futuro positivo de Argentina es “un futuro positivo para Paraguay, y le expresó al mandatario argentino su apoyo.

Subrayó que Paraguay le tiene “un enorme afecto” a la Argentina, y en especial él, al ser hijo de madre nacida en el vecino país.

Expresó también que le tiene un enorme optimismo al futuro de la República Argentina, y coincide en la pasión de Milei para usar sus conocimientos económicos en beneficio de las políticas públicas de las naciones que presiden.

Además de los lazos comerciales y políticos, resaltaron también la profundización de la integración cultural, teniendo en cuenta a la población de argentinos en Paraguay y la presencia de paraguayos radicados en Argentina.

Anunciaron próximo encuentro en Cumbre del Mercosur

Peña le enfatizó a Milei que seguirá proporcionándole “aliento permanente”, para seguir trabajando en la agenda común que tienen. A su vez, le recordó que en unas semanas más lo visitará en territorio argentino para la Cumbre del Mercosur, en la que discutirán temas de común interés para el bloque económico.

Por su parte, el presidente argentino, Javier Milei, agradeció al Gobierno paraguayo y a Santiago Peña con quien lo une “el amor por las ideas de la libertad”.

Destacó que Paraguay “aplicó las ideas de libertad económica y superó la inflación atrayendo inversores y no parando de crecer hace 20 años”.

Comparó a nuestro país con Argentina, resaltando que su Gobierno rescató a los argentinos de “una de las peores crisis, evitando la hiperinflación y una catástrofe social y económica”.

Resaltó que tanto Santiago Peña como él saben que “el camino hacia la prosperidad no es otro que la desregulación y el superávit fiscal”.

“Paraguay y Argentina serán un ejemplo”

En este sentido, hizo hincapié en que al bien común solo se llega “a través de las ideas de libertad y no desde las ideas de justicia social y redistribución forzosa de la riqueza”.

Expresó que en un futuro, Argentina y Paraguay “serán un ejemplo para Sudamérica, hacia adentro, dando la batalla contra el déficit fiscal, y hacia afuera, a través de la cooperación”.

“No hay fórmulas extravagantes, la libertad es el único camino posible”, finalizó el mandatario argentino.

Tras la declaración conjunta, ambos presidentes se dieron un abrazo y se dirigieron a compartir un almuerzo.