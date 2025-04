Yolanda dice que Peña aumento su fortuna en 1.703% y lamenta que no tengan votos para echarlo a patadas

La senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, se refirió al crecimiento indiscriminado de activos en un periodo de casi 10 años del presidente Santiago Peña. Indicó que el jefe de Estado tiene una responsabilidad no solamente penal, sino moral con la ciudadanía.

“No puede ser que una persona que ejerza el cargo, que sea el titular del Poder Ejecutivo, hoy tengamos que ser partícipes de que en un banco de plaza, en un banco donde manejan, según los cálculos US$ 316 millones, sean direccionados al banco Ueno, del cual él venía siendo parte estos últimos años. Eso es inaceptable”, dijo la senadora.

Paredes recordó a sus colegas y a la ciudadanía que Peña, en el 2014, cuando era titular del Banco Central del Paraguay (BCP), presentó su declaración jurada con un activo de US$ 189.199 y que, en el año 2017, presenta nuevamente su declaración jurada como ministro de Hacienda, con un activo de US$ 197.083. Estamos hablando de US$ 10 mil en tres años.

Sin embargo, dijo que el gran salto del “egresado de Harvard” es cuando el 31 de agosto del 2023 presenta su declaración jurada, cuando asume la presidencia de la República y su activo salta a US$ 2.955.200. La senadora indicó que Peña tiene un crecimiento patrimonial desde 2014 al 2024 de 1.703%.

“Realmente, Peña es un gran economista, multiplicador de acciones, de bonos, intereses, rentas, para que en 10 años hayan aumentado su fortuna en 1.703%. Es muchísimo dinero injustificable. Le pregunto a Óscar Orúe, director de la DNIT, qué investigaciones viene realizando con relación a Peña”, dijo y mencionó que, cuando quiere cambiar en un banco o en una casa de cambio US$ 100, le piden hasta el grupo sanguíneo de su familia.

“Quiero saber con qué magia actúa Santiago Peña cuando multiplica sus bienes, sus acciones y bonos en un banco que tiene directamente relación con las actividades del Estado paraguayo. Yo le quiero recordar a Peña que está vigente la ley de Conflicto de Intereses que justamente fue impulsada por su gobierno, donde efectivamente se habla de que es nula la participación de un funcionario público cuando tiene intervención directa en actividad del Estado”, mencionó.

Indicó que ni Peña ni su familia pueden participar directa o indirectamente en beneficio propio. Mencionó que la gente les pregunta en las calles si Peña es pasible de juicio político. “Si, es pasible de juicio político, si tuviéramos los votos hace rato se hubiera impulsado”, dijo y cuestionó que los diputados manden directamente al archivo e impidieron que se aprueben pedidos de informes sobre la situación patrimonial de Peña.

Se preguntó si acaso no es este el gobierno de la transparencia y de la familia, y dijo que en el Senado están discutiendo la creación del Ministerio de la Familia. “Les recuerdo que la familia se protege con la transparencia en el uso del dinero público, esa es la mejor protección que pueden tener las familias, y no estamos viendo en este gobierno, donde definitivamente este muchacho que funge de presidente, le llamo muchacho porque no tiene el respeto de la ciudadanía ni mi respeto cuando usa el dinero del Estado, de IPS, dinero de IPS metido en ueno bank, dinero de los jubilados para que Peña facture, y para que el hermano abra un banco en Luxemburgo, y ni siquiera disimuló. Apenas asumió, el hermano estaba abriendo un banco”, cuestionó.

Preguntó a sus colegas si no recorren los hospitales públicos donde la gente pide misericordia para poder sanarse por un médico, pidiendo un estudio ecográfico, ginecológico. Les preguntó si no ven bebés que mueren, “ganen plata, pero den por lo menos a la salud algo, no puede ser que la población se esté muriendo por falta de atención médica, y Peña se esté pudriendo dentro con dinero público”, indicó.

Dijo que es lamentable la situación en la que estamos, “pero que mas lamentable es que no tengamos los votos para echarle a patadas a un tipo que está en la presidencia de la República facturando, haciendo negocios con plata del Estado, y del pueblo paraguayo, haciendo negocios y se enriquece, por eso anda en helicóptero ahora. El tipo ya no usa mas la ruta porque anda en helicóptero, porque le sobra plata, 1.703% de ganancias hoy están en su bolsillo”, repudió la parlamentaria ante el pleno del Senado.