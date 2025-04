Opositores y disidentes colorados buscarán frenar con audiencias públicas intención cartista de crear un Ministerio de la Familia

La senadora Lilian Samaniego (ANR, independiente), presidenta de la comisión de Equidad y Género del Senado, mencionó que en el órgano asesor, integrado por senadores de varios partidos políticos, decidieron por unanimidad hacer audiencias públicas las veces que sea necesario. Indicó que el primero en ser convocado será el Canciller Rubén Ramírez Lezcano, porque quieren saber qué consecuencias tendrá la aplicación del proyecto cartista en los convenios y tratados internacionales suscriptos por Paraguay.

Anunció que tanto en Asunción como en cada cabecera departamental realizarán audiencias públicas y comenzarán luego de la semana santa. Indicó que, a título personal, quieren difundir al máximo qué implicancias va a representar la aprobación del proyecto y qué pierden con esto la mujer y los niños, dijo.

“La que tiene indefensión son las mujeres. Por eso, es importante que este proyecto de ley se rechace. Celebramos la decisión del presidente de anunciar el veto en caso que sea sancionado”, señaló Samaniego. También cuestionó a los parlamentarios del cartismo que actúan como si fueran los únicos colorados, obviando que los ministerios se crearon en gobiernos colorados anteriores.

Insistió en que la intención de crear un Ministerio de la Familia debió haber sido motivo de un gran debate en el Partido Colorado, “pero, como no nos consideran al otro sector, a la otra mitad que le dio la victoria a Santiago Peña para ser presidente, ellos hacen esta presentación. Yo les critico, porque no forma parte de un debate”, enfatizó.

Reiteró que la intención parlamentaria que hoy enfrenta a los senadores cartistas con Peña debió presentarse en el partido a través de audiencias, debates, posición institucional del partido y posteriormente traer acá a la plenaria.

También mencionó que los senadores cartistas no hablaron con el presidente y sale el presidente con otra posición. “Le felicito desde acá, porque tranquiliza, alivia el espíritu de las mujeres que que lucharon, vuelvo a decir, muchas ya no están y estamos aún muchas de distintos partidos políticos porque él se debe a la ciudadanía paraguaya, pero llegó ahí a través del Partido Colorado”, manifestó.

No respeta el disenso, cuestiona

Reiteró que la disidencia colorada es la otra mitad y el el partido no les tiene en cuenta porque no los respeta en el disenso. “Si acá se aprueba, va a aprobar también la Cámara de Diputados, porque conozco de dónde sale esto. Por eso digo que forma parte de un plan. Primero, la creación del Ministerio de la Familia y después eliminación de la ley 5777 (de Protección Integral a las Mujeres). Yo ya me adelanto”, dijo Samaniego.

Indicó que el cartismo impulsa la creación del Ministerio de la Familia porque defienden ideologías de la ultraderecha, de países europeos. “Se puede crear el ministerio de la familia, pero no en detrimento de absorber al ministerio de la mujer, de la juventud y de la niñez”, insistió.