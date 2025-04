Video: Johanna Ortega contesta a cuestionamientos sobre posible candidatura a la intendencia

Durante la campaña para la intendencia de Asunción en 2021, la diputada Johanna Ortega era una de las candidatas para el cargo, al igual que el patriaqueridista Sebastián García, quien era diputado en ese entonces y la opositora había cuestionado esta situación.

Ahora los cuestionamientos vuelven hacia Ortega ante una posibilidad de que vuelva presentar una candidatura para la intendencia capitalina, pero supuestamente sin dejar de lado la Cámara Baja.

“En ese momento cuestioné una forma de actuar: utilizar una candidatura para hacer campaña abierta, recorrer barrios e instalar una imagen pública mientras se ejercía otro cargo electivo al mismo tiempo. Lo que planteé en ese entonces es que definiera si quería ser legislador a tiempo completo o candidato a intendente a tiempo completo”, detalló.

Asimismo, aseguró que “lo que cuestioné entonces sigue siendo lo mismo en lo que creo hoy”, ya que considera que si la postulación es para un cargo distinto, debe haber “dedicación exclusiva”.

“Yo jamás exigí que renuncie”

Sobre sus cuestionamientos a García en ese entonces dice que “como en muchos casos, lo que sucedió se cuenta a medias”, por lo que sostuvo: “Yo jamás exigí al entonces diputado Sebastián García que renuncie un año y medio antes de las elecciones”.

También confirmó que no realiza ningún tipo de campaña, ya que tampoco está definido si será la candidata por la oposición.

En caso de que esto último ocurra, adelantó que pedirá permiso sin goce de sueldo para hacer campaña dentro del periodo establecido.

“En abril de 2025, la situación es distinta: aún no soy candidata. No estamos en periodo de campañas electorales. Mi voluntad y mis ganas de cambiar esta ciudad, la ciudad que amo, y de ser candidata, no me convierten en una oficialmente. Lo que sí estoy haciendo es participar de un proceso de diálogo amplio e institucional dentro de la oposición, buscando construir una candidatura única que nos permita recuperar Asunción. Por Asunción, ante todo: unidad“, precisó.

