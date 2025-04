Hambre Cero: escuelas controladas por la CGR, mejoran provisión del almuerzo en Itapúa

La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe sobre la inspección realizada en unas 300 escuelas del país, incluidas las del distrito de General Artigas, en Itapúa, en relación con la implementación del Programa de Alimentación Escolar Hambre Cero. Una de las instituciones es la escuela básica Nº 166 “General Bernardino Caballero”.

El informe cita que no se proveyeron: cucharones de 100 ml ni de 50 ml, mobiliario para el almacenamiento de alimentos y para los utensilios, báscula y basureros con tapa para la recolección de residuos y su posterior clasificación.

Cuando llegamos a la institución educativa, este viernes, las encargadas de la cocina tenían indicaciones de no dejar pasar a la prensa por órdenes expresas superiores. En el acceso al comedor colocaron un cartel de “prohibido el acceso a personal no autorizado”. En el momento de la provisión del almuerzo, la directora de la institución no se encontraba, porque estaba en una reunión en su Supervisión Pedagógica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Posteriormente, el responsable de la empresa Grupo Belmac SA autorizó el ingreso al comedor, pero no así a la cocina, con el justificativo de que era para evitar posible contaminación de los alimentos. Desde el comedor se pudo observar que contaban con cucharones de metal, además de una balanza y de un mueble pequeño para las provistas.

Lea más: Video: docentes denuncian que la merienda escolar no alcanza el peso declarado en Itapúa

Primera vez con almuerzo escolar

La directora de la institución, Mariela Aguilera, destacó que están en constante conversación con los responsables de la empresa para mejorar la provisión del almuerzo escolar. Sostuvo que no tuvieron inconvenientes hasta la actualidad con la provisión de la merienda y el almuerzo escolar.

La escuela cuenta con 163 estudiantes matriculados desde el pre-jardín hasta el sexto grado, ubicada en pleno microcentro de General Artigas. Se sirve esa misma cantidad de raciones a diario, según Aguilera.

Cuenta con dos mesadas largas con bancos, que pueden albergar entre 40 y 50 estudiantes aproximadamente. Para los del turno mañana se sirve en dos tandas, mientras que los de la tarde van llegando de a poco, por lo que no representa aglomeración de alumnos.

Es la primera vez que esta institución educativa tiene acceso al almuerzo escolar, por lo que representa un gran alivio para los docentes según explicó la directora. La cocina comedor fue acondicionada en un espacio con el que ya contaba la escuela, siendo el equivalente a un aula.

Lea más: Hambre Cero: denuncian entrega de naranjas podridas y otras precariedades

Donde no hay control, no hay mejoras

En contrapartida, docentes de la Escuela Básica Nº 523 Mariscal José Félix Estigarribia, de la compañía rural de Loma Clavel, en General Artigas, refieren no haber sido visitados por fiscalizadores de la Contraloría General de la República.

La institución es beneficiaria del programa a través de la misma empresa proveedora, pero a ellos les habrían entregado un congelador usado y en malas condiciones. Los primeros días de clase, por no tener una heladera incluso se habría desperdiciado varias verduras que iban a ser servidas para la ensalada, según los docentes.

Los profesores temen que, debido al estado del electrodoméstico —que presenta varias partes sin pintura y la chapa expuesta—, más adelante pueda existir peligro de electrocución.

Las empresas en Itapúa

Para la implementación del programa Hambre Cero, que incluye el almuerzo y la merienda escolar para 566 escuelas de Educación Escolar Básica (EEB) en Itapúa, tres empresas fueron adjudicadas con nueve lotes, por un monto total de G. 483.063.224.700. Este monto debe ser ejecutado en tres años.

El Grupo Belmac SA, empresa responsable del almuerzo en General Artigas y representado legalmente por Carlos Carlson Capli, María Carlson Capli y Rosa Mabel Capli de Carlson, figura como responsable de los lotes 2 y 3. El monto adjudicado es de G. 91.631.648.100. Provee a: San Juan del Paraná, Carmen del Paraná, Fram, General Delgado, La Paz, José Leandro Oviedo, General Artigas, Coronel Bogado, Jesús Trinidad, San Cosme y Damián.

Ladero Paraguayo SA, representada legalmente por Cándido Da Silva Báez, Iván Espínola Galeano, Hugo Cáceres Florentín, Luis Osvaldo Ramón, Jean Pujol Shembori y María Cristina Rivas Jiménez, tiene a su cargo los lotes 1, 5, 6, 7, 8 y 9, por un monto de G. 350.140.107.160.

Territorialmente, le corresponden las escuelas de: Encarnación, Cambyretá, Carlos Antonio López, San Rafael del Paraná, San Pedro del Paraná, Alto Verá, Edelira, Capitán Miranda, Capitán Meza, Natalio, Nueva Alborada, Tomás Romero Pereira, Itapúa Poty, Yatytay y Mayor Otaño.

Lea más: Denuncian que un niño de 7 años encontró una aguja dentro de una chipita de merienda escolar en Itapúa

Distribuidora del Paraguay, representada por Rosa Mabel Capli, está a cargo del lote 4, por un monto de G. 41.291.469.440. Le corresponden las escuelas de: Obligado, Bella Vista, Hohenau y Pirapó.