En Diputados hay varios proyectos para reformar el Código Electoral

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) aún no definió la fecha que realizará la convocatoria a elecciones municipales del 2026, pero, tentativamente, se maneja que sería el 28 de noviembre, fecha legislativamente relevante, ya que toda reforma posterior relacionada a cuestiones electorales ya no regirá para dichos comicios.

En ese sentido, en Cámara de Diputados hay casi un manojo de proyectos pendientes relacionados el tema electoral, entre ellos, el que retorna tras sufrir modificaciones en el Senado, que plantea impedir que las concertaciones usen el padrón nacional en sus internas, tal como se hizo en las preliminares de diciembre de 2022, pese a la negativa, ya en ese entonces, del Partido Colorado.

El proyecto planteado por el diputado cartista José Rodríguez y respaldado institucionalmente por la ANR plantea que para las internas de las concertación, se utilice solamente el padrón de cada uno de los partidos y movimientos que lo integran. Al estar en su tercer trámite, el proyecto ya no tiene posibilidad de ser rechazado y simplemente deberán optar por cuál versión sancionan.

Por otra parte, esta semana la Junta de Gobierno de la ANR respaldó el proyecto presentado por diputados colorados (cartistas y disidentes) para modificar el sistema de rendición de cuentas sobre Financiamiento Político y, por otra parte, otro que pretende facultar al TSJE a realizar un corte administrativo extraordinario al Padrón Nacional en el año previo a elecciones.

Este último pretende modificar el artículo 130 de la Ley 834 (Código Electoral), modificado por la Ley 2858, en la que se señala que “en los años anteriores a elecciones municipales, departamentales o nacionales, el Tribunal Superior de Justicia Electoral podrá disponer en el Cronograma Electoral, un corte técnico administrativo al periodo ordinario de inscripción, estableciendo las etapas y plazos para la presentación de tachas, reclamos, sustanciación y resolución de estos”.

Esto debido a que la Ley actual señala que el periodo de inscripción al padrón va desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre y, comúnmente, las elecciones se dan a mitad o a fin de año, por lo que la ausencia de un corte administrativo hace que muchos de los cambios en el padrón no se apliquen para dichos comicios. Los colorados alegan que la intención es utilizar el padrón “los más actualizado posible” en cada elección.

Por otra parte, el proyecto de ley “que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996 ‘que establece el código electoral’, modificado por las leyes Nº 4743/2012 y 6167/2018 plantea cambiar el mecanismo de rendición de gastos de campaña de los candidatos. Este también fue presentado por colorados de todas las facciones.

Básicamente, pretenden restar responsabilidad de los movimientos internos partidarios en cuanto a la justificación de ingreso, planteando una “mayor responsabilidad” para cada candidato. También se pretende eliminar las rendiciones en forma física, y que todas sean de forma virtual.

Un agregado que llama la atención figura en el artículo 278, en el cual pretenden obligar a entidades bancarias que abran cuentas para campañas electorales, y pudiendo imponer sanciones a quienes se opongan sin lo que consideren un fundamento válido.

“La institución financiera está obligada, habiéndose cumplido con los requisitos, a la apertura de las cuentas bancarias mencionadas en el artículo anterior, en un plazo de 48 horas, y habilitada a operar en dicha institución. De no hacerlo, deberá en el mismo plazo fundamentar por escrito al afectado los motivos de su decisión de no apertura, en caso de no hacerlo en dicho plazo se considerará la cuenta habilitada, y al no justificar correctamente su su negativa, los antecedentes deberán pasar a la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay para la apertura de un sumario a la entidad financiera que omita la apertura de la misma”, señala la propuesta de ley.

Finalmente, también está pendiente el proyecto anunciado por el diputado Roberto González (ANR, FR), coloquialmente conocido como “ley Anti ‘Beto’ Ovelar” ya que pretende “corregir” un fenómeno llamativo de las últimas elecciones generales, donde los candidatos que tenían el mismo número de orden que el de la lista, tuvieron masivamente votos presumiblemente gracias al voto “de punta a punta”.

Ovelar fue el precandidato a senador más votado en las internas de la ANR, ya que tenía el nro de orden de preferencia 2, en lista 2. El mismo fenómeno se repitió en la generales, donde al encabezar la lista 1, fue el senador más votado. Fenómeno similar ocurrió en otras listas.

La propuesta de González es prohibir que cualquiera de los candidato tenga el mismo número de orden que el de la lista que integra.