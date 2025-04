Peña estalla contra la prensa cada vez que se exponen negocios y secretos

En varias ocasiones el presidente Santiago Peña (ANR-HC) se ha mostrado exasperado e indignado, especialmente contra ABC Color, cada vez que sus discursos de austeridad y transparencia quedan en entredicho (ver cuadro).

En el 2017 afirmaba que entraba a la arena política sin tener “ni un peso” que luego cambió a jactarse de haber trabajado toda su vida para tener sus bienes. Hoy, ocho años después, su patrimonio se multiplicó y posee una ostentosa vivienda en San Bernardino, a la cual llega con un helicóptero de la Fuerza Aérea. Además, desde que asumió el gobierno, acostumbra a hacer al menos dos viajes internacionales cada mes.

“A algunos les molestará que el presidente use helicóptero” y “A mí no me van a callar; yo no represento a ningún grupo económico, yo represento a todos los paraguayos”, dijo el cartista el 27 de enero en un depósito de útiles escolares del MEC después de que el Paraguay descubriera su lujosa mansión.

El 21 de octubre de 2024 en Villa Hayes, Peña tuvo otro exabrupto con el periodista de ABC Color luego que este le consultara sobre el conflicto de intereses que tiene al estar, en ese entonces, vinculado con la firma UENO, y manejar dinero de fondos jubilatorios de IPS. Dijo que el Grupo Zuccolillo antes se beneficiaba de los fondos de IPS en perjuicio de los asegurados. “Es una mentira nefasta que le están manipulando a pobres abuelos”, dijo muy nervioso.

Finalmente, el 4 de abril de 2025 Peña, una vez más ofuscado y acorralado por sus nexos, anuncia que ya vendió su participación accionaria en UENO Holding Saeca, donde era socio con ITTI Saeca, ueno Seguros y Grupo Vázquez SAE. Estas tres últimas empresas aparecen con millonarios beneficios en su gobierno. Acusó a nuestro medio de manipulación y al grupo Zuccolillo de “piratería”.