Juzgado para violencia contra la mujer será “al pedo”, dice Pettengill

La Cámara Alta analiza mañana, en sesión ordinaria, prevista para las 9:00, como 7° punto del orden del día, el proyecto de ley que crea juzgados y tribunales especializados en materia de violencia contra la mujer. Para la ratificación del texto aprobado por los senadores se requerirá de mayoría absoluta (23 votos), de lo contrario, quedará firme la versión modificada de Diputados que amplía las creaciones de juzgados y tribunales al ámbito familiar.

La comisión de Legislación emitió un solo dictamen, aconsejando ratificarse en la versión del Senado. Sólo dictaminaron Celeste Amarilla (PLRA), Ignacio Iramain (Independiente) y Eduardo Nakayama (independiente). Mientras que en la comisión de Equidad y Género firmaron por la ratificación Lilian Samaniego, autora del proyecto de ley y opositores. Ningún cartista acompañó los dictámenes, por lo que se cree acompañarán la sanción de la versión Diputados.

Durante el análisis del proyecto de ley, el senador Luis Pettengill (ANR, independiente) dejó en claro su posición en contra de la norma. Afirmó que ante la Constitución Nacional todos somos iguales: hombres y mujeres y que una mujer debe tener trato igualitario a nivel laboral. Citó, como ejemplo, que una mujer no tiene la misma fuerza que un hombre y que las mismas están para hacer “trabajos más delicados”.

Según el senador, el progresismo lleva a una lucha entre hombres y mujeres. “¡A ustedes nomás les parece que es simpático el tema del juzgado de la mujer, ¿es porque ustedes son mujeres y nosotros los hombres?. ¿Ustedes cómo creen que nos vamos a sentir si hay un problema y tenemos que ir al juzgado de la mujer?, pero, por favor, el juzgado es el juzgado y somos todos iguales y si es jueza y si es juez es juez”, reprochó fuertemente durante la reunión de la comisión de Legislación.

El senador molesto dijo que con el proyecto especializado en la mujer se está “creando una casta superior para pelearnos”. Añadió que los asesinatos no se cometen contra mujer, se comenten porque hay personas enfermas sicológicamente que matan, indicó.

Ejemplificó que Jack el destripador mato a 17 mujeres, y las destripó, y que no era una cuestión de un hombre contra una mujer, “era Jack el destripador y hay mujeres que matan a hombres, que matan maridos ¿porqué vamos a entrar en feminicidios, son asesinatos”, dijo sobre la ley 5777 de Protección Integral a las Mujeres, contra toda forma de violencia.

“No estoy de acuerdo con (crear) el juzgado de la mujer es al pedo, no tiene sentido y les pido que piensen qué va a sentir un marido cuando la mujer se pone loca, y es la mujer la que arma todo el lío y el marido tiene que ir a un juzgado de la mujer ¡eguatana ecalculá!”, sostuvo el senador sobre el proyecto de ley.

Siguió diciendo a los miembros de la comisión: “Es una barbaridad lo que estamos queriendo hacer, por qué (las mujeres) tienen que tener su juzgado y nosotros no, el juzgado del hombre y juzgado de la mujer queremos pelearnos a qué juzgados nos vamos a ir, no estoy de acuerdo con que las mujeres tengan todos los privilegios que tienen que haber, igual cantidad de diputados y senadores, somos un país libre y no podemos empezar a legislar para un grupo. Ahora estamos perdiendo el privilegio para esto”, cuestionó.

El senador Eduardo Nakayama (PLRA) salió al paso de los dichos de su colega y dijo que, si bien Pettengil expuso su ideologia, que es conservadora, está en total desacuerdo con que diga que es cosa del progresismo.

“No hay nada mas liberal que buscar, en este caso liberarle a la mujer nada menos que del primero o del segundo hecho punible mas recurrente de la República del Paraguay, y lo dijo aquí el representante del Ministerio Público: Central, que es el departamento mas poblado de la República, tiene como primer hecho punible la violencia contra la mujer”, le recordó.

Indicó que, si se mira la estadística de un hombre contra mujer es por lo menos 10 veces mas de lo que existe de un hombre hacia la mujer. También dijo a Pettengill que crear tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer “no es privilegio, es cautela, y la cautela es para grupos que tienen mayor vulnerabilidad y el Estado está obligado constitucionalmente a otorgar esa protección”, le señaló a su colega, quien ya no volvió a emitir opinión del tema durante la reunión previa a la Semana Santa.

Las cifras que registra el Ministerio Público

Siete mujeres han perdido la vida en Paraguay, en lo que va del corriente año, a manos de sus parejas actuales o antiguas y de “conocidos”, mientras otras 15 han sido víctimas de tentativa de feminicidio. Según un informe del programa de Datos Abiertos de la Fiscalía, actualizado hasta este 9 de abril, dos mujeres fueron víctimas de feminicidio en enero, una en febrero, tres en marzo y una en el mes en curso.

El Ministerio Público reveló, en un comunicado, que “15 hijos” de seis de las mujeres fallecidas “quedaron huérfanos”, a quienes consideró “víctimas indirectas” de estos asesinatos. La edad promedio de las mujeres víctimas de violencia osciló entre 20 y 60 años, mientras que para el caso de los agresores fue “de entre 18 a 80 años”, agregó el órgano de investigación en su nota

Además, cinco casos de feminicidios tuvieron lugar en viviendas y dos en la vía pública, precisa el documento, según el cual el departamento de Central, con tres hechos, encabeza las estadísticas de muertes de mujeres, seguido por las regiones de Caazapá, Concepción, Itapúa y San Pedro, con uno cada una. La Fiscalía refiere que en cinco casos se utilizaron armas blancas, mientras que “dos víctimas fallecieron por asfixia”. Para el órgano de investigación, “la violencia contra las mujeres constituye una transgresión a los derechos humanos