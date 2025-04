Juicio político al fiscal general: Tuma dice que no hará lobby para destitución de Rolón

A las 10:00 de este martes, el abogado Óscar Tuma, representante de la familia del fallecido Eulalio “Lalo” Gomes, anunció que presentará un proyecto de pérdida de investidura contra el fiscal general, Emiliano Rolón, por supuestas irregularidades en la investigación de la muerte del legislador, ante la Cámara de Diputados.

Señaló esta mañana ante ABC Cardinal que no se reunió con ningún legislador para tratar el proyecto; es más, aseguró que no prevé hacer lobby para su aprobación.

Resaltó que su tarea es más bien “testimonial” y que la decisión de no hacer lobby es por respeto a la labor de los legisladores.

“No hablé con absolutamente nadie, no quiero generar una contaminación o controversia respetando la decisión política que van a tomar y al respeto que tienen hacia el trabajo que tengo. Nadie me llamó a decir que no presente”, dijo.

Cualquiera puede hacerse cargo

Agregó, no obstante, que la iniciativa deja a disposición de cualquiera de los 80 diputados que quiera hacerse cargo, considerando que hay legisladores que cuestionan la gestión de Rolón.

“Cualquiera puede hacerse cargo del proyecto y darle la forma necesaria, ya escapa de mis posibilidades (presionar)”, mencionó.

Entre los argumentos que mencionó sobre la pérdida de investidura del titular del Ministerio Público, resaltó que hay una desconfianza de la ciudadanía en general sobre su gestión.