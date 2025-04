Santi irá a recibir premio en EE.UU., en tanto que Latorre y su esposa irán a funeral del papa

Ya ayer se conoció la noticia de que el presidente de la Cámara Baja, el cartista Raúl Latorre, iría al Vaticano en representación oficial del gobierno paraguayo, a pedido del presidente, Santiago Peña, El motivo de la ausencia lo mantenían oculto hasta que se filtró que, de todos modos hará su viaje Nº 50 y que priorizará recibir honores antes que despedir al Santo Padre de la Iglesia Católica, Francisco, que tenía una gran cercanía afectiva con Paraguay.

“Me informaron que el país tiene tres lugares y en ese sentido me va a estar acompañando mi esposa (Jociani) por un lado y, por otro lado, a quién corresponde, que es la embajadora ante la Santa Sede (Romina Taboada)”, informó hoy Latorre, que de esta manera, participará del evento central del funeral del Papa Francisco, que está marcado para el sábado 26 a las 10:00 hora de Roma (10:00 hora paraguaya).

Cuando se le consultó sobre los motivos de la llamativa ausencia de Peña, que desde que asumió ha mostrado afición por viajar (hasta ahora 49 veces) y las causas de su designación por encima de otros oficialistas, Latorre simplemente alegó desconocimiento.

“Yo francamente desconozco el motivo por el cual el presidente Santiago no va a estar, no va a poder asistir a esta ceremonia. La pregunta del por qué me me eligió a mí, creo que es una pregunta para el presidente Santiago, más que para mí. Yo solo puedo decir al respecto que me que me siento honrado ante esta designación. Agradecido con el presidente por esto que nosotros consideramos con mi esposa, con mi familia, una bendición”, señaló.

El mismo acotó, como comentario personal, que su esposa se encuentra embarazada de su tercer hijo, y que ya previeron los detalles médicos para viajar en dicha condición.

¿Quién paga el viaje?

Si bien el motivo de viaje es una cuestión oficial, realmente no contempla el pago de los gastos vinculados a la esposa del legislador. Ante la consulta, Latorre refirió que él abonará tanto los gastos de su esposa como los propios.

“Nosotros vamos vamos a financiar a través de de nuestros recursos el viaje. Yo nunca utilicé los que es una potestad legal, que se constituye en un derecho de los parlamentarios. Hasta la fecha, yo nunca utilicé el recurso de la cámara para ninguno de mis viajes”, afirmó Latorre.

Santi hará su viaje Nº 50, pero prefirió los honores para él

Hasta ayer, se desconocían los motivos por los cuales el presidente de la República, Santiago Peña, a diferencia de muchos otros altos jefes de Estado mundiales estaría ausente de los actos oficiales funerarios del Papa Francisco que serán el sábado. Sin embargo, hoy se conoció que este lunes 28 estaría participando de un evento organizado por una organización no gubernamental judía para darle un reconocimiento en Estados Unidos de América.

El presidente Peña está anunciado como invitado en el Foro del Comité Judío Americano (AJC) de los EE.UU., donde está previsto que reciba una mención especial.

“Nos enorgullece honrar al Presidente paraguayo S.E. Santiago Peña por su firme apoyo a la comunidad judía de Paraguay y al Estado de Israel, ejemplificado por su liderazgo en el traslado de la embajada de Paraguay en Israel a Jerusalén el pasado diciembre, entre otros esfuerzos”, señala el programa del evento marcado para el lunes 28, entre las 9:00 y las 11:00.

Aunque no hubo comentarios oficiales, Peña habría optado por no ir al funeral del papa Francisco para evitar estar más tiempo fuera del país, cuestión que se le viene criticando.

Su decisión revela también que para él es prioridad el vínculo con Israel y los Estados Unidos antes que participar de la despedida del primer papa latinoamericano, que tenía una enorme estima hacia al Paraguay, además de tratarse de un evento de trascendencia mundial en el que estarán presentes los principales líderes del planeta.