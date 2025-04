Ausencia de Peña en el funeral del Papa “evidencia que la diplomacia no es lo nuestro”, según senadora

“Yo pienso y pienso en quiénes le asesoran al presidente”, dijo hoy la senadora Celeste Amarilla ante la confirmación de que el presidente Santiago Peña no irá al funeral del papa Francisco y en su lugar irá a Estados Unidos a recibir un premio.

“Es inentendible; independientemente de que seamos católicos o no, es el sepelio de un líder mundial indiscutible y muy cercano al Paraguay. Un Papa latino que hablaba como nosotros, que comía lo que nosotros comíamos, que entendía cómo éramos y un Papa que prioriza Paraguay en sus visitas”, agregó.

Asimismo, dijo que “fuera de eso y del dolor que nos produce su partida”, hay que analizar el caso desde un punto de vista de “marketing” y preguntó: ¿Qué le da más marketing a Peña? ¿Estar en el sepelio del Papa Francisco o irse a recibir un premio de dudosa calidad?“.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También apuntó que “ese premio puede recibirlo después por correo” y consideró que la representación de nuestro país queda “pobrísima“, hasta “pererĩ”.

Lea más: Latorre irá en representación de Paraguay al funeral del Papa, informa el Gobierno

Canciller debía ir al funeral del Papa

De igual manera, dijo que “nada en contra” de Raúl Latorre y quienes representarán al Paraguay en el funeral, pero al mismo tiempo sostuvo que el canciller, Rubén Ramírez Lezcano, también debía viajar.

“El canciller en todos los casos tenía que ir, ya sea con el presidente o quien sea; el canciller tiene que estar. Se tiene que respetar la cadena de mando; Latorre está en cuarto lugar y el canciller tiene que estar siempre, es un gesto diplomático”, apuntó.

Como parte de su argumento, alegó que la situación “evidencia que la diplomacia no es lo nuestro” y manifestó que ya no mantiene esperanzas hacia el ministro de Relaciones Exteriores.

“Son sepelios del nivel de un jefe de Estado y es el líder de una de las comunidades más grandes del mundo. Históricamente, es el descendiente de Pedro y a mí me da piel de gallina cuando digo... Y no te vas a ese sepelio, francamente no entiendo”, expresó.

Lea más: Video: Peña evita referirse a su ausencia en funeral del Papa Francisco