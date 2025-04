Ausencia en funeral del Papa: Peña comete un error diplomático, señala diputado

El diputado Raúl Benítez se refirió a la ausencia del presidente Santiago Peña en el funeral del Papa Francisco, apuntando que eso es un error diplomático y sosteniendo que esto demuestra que para la política exterior se tiene en cuenta lo que le beneficia a Horacio Cartes.

“No sé si sorprendido, pero me parece un error por varias razones. Primero, por una cuestión regional. Estamos hablando del primer Papa sudamericano de la historia que ha marcado un hito al llegar a ser Papa”, explicó el diputado.

Seguido añadió: “También por una cuestión regional y de hermandad que tenemos con la República Argentina, tendría que asistir nuestro presidente”.

“Segundo, uno de los primeros países que el Papa visita cuando asumió fue Paraguay. Entonces, también por una cuestión de cierta reciprocidad, una cuestión de respeto, Ahí también veo un error en la diplomacia”, sostuvo Raúl Benítez.

“Y tercero, lo que me parece es que se está priorizando acá es el bien de un grupo, el bien privado, se está priorizando el ego también, por encima de las relaciones internacionales que tenemos que respetar”, remarcó.

El diplomático comentó que la gente debe entender la importancia de este tipo de eventos, donde van a asistir las autoridades de otros países. “Se van porque las relaciones diplomáticas, las relaciones de exteriores determinan muchas de las políticas que se llevan adelante dentro del país”, refirió.

Un bien personal sobre la República

El diputado sostuvo que Santiago Peña pone su bien personal por encima de la prioridad que tiene que ser un plan para la República. “Creo firmemente que acá se está priorizando la relación que tiene Horacio Cartes con el Estado de Israel”.

A renglón seguido manifestó: “Esta es la línea que se está siguiendo desde la casa de Cartes y Santi sigue la línea de su dueño".

“Es un error diplomático por donde se lo mire. Porque tampoco va el vicepresidente de la República ni el canciller. Se va el presidente de la Cámara de Diputados, quien no se encuentra en una línea de sucesión, que no tiene esa atribución y que no tiene una representación para lo que tiene que ver con la política del exterior como tal”, explicó el legislador

“Estamos ante un mensaje muy fuerte del Gobierno Nacional. ¿Hacia dónde nos están llevando con esta línea? ¿Cuál es la estrategia a nivel internacional? Lo que queda clarito es que la política exterior no se decide para ver que es lo que le beneficia a la República. Se decide de acuerdo a lo que le conviene a al dueño de Santi, a Cartes", concluyó.