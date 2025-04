Reculada: revelan que cartistas ya hablan de derogar ley de horario de verano

El presidente Santiago Peña había promulgado, en octubre del año pasado, la Ley N° 7354 que “establece el horario oficial en el República del Paraguay”, por lo que el horario de verano pasó a ser el único y regir durante todo el año.

En marzo de 2025 explotaron los cuestionamientos, pues el reloj no retrocedió en 60 minutos para ingresar al horario de invierno, tal como se realizaba históricamente en nuestro país, antes de la vigencia de la nueva ley.

La senadora Blanca Ovelar (ANR, independiente), una de las principales detractoras, anunció que planteará un proyecto de ley para que se vuelva al sistema histórico. Argumenta que, principalmente, el horario de verano como único representa un problema de salud para los niños e inseguridad para los del interior.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Senadora explica porqué el Paraguay debe volver a tener el tradicional horario de invierno

Cartistas y una reculada más

Ovelar comentó que aún no logró conversar sobre su proyecto con representantes del Poder Ejecutivo, encabezado por Peña. Sin embargo, reveló que su colega cartista Derlis Maidana, quien -dijo- había votado a favor de la normativa, le mencionó que se debe derogar dicha ley porque hay muchos afectados que le solicitan.

“Propongo una ley donde se vuelve al sistema anterior. Con alguien del Ejecutivo no hablé. Sí hablé con el senador oficialista Derlis Maidana que me dijo: ‘Sí, tenemos que derogar, a mí me piden todos.’ Él era uno de los que votó a favor del cambio. Maidana ya es un referente importante que está a favor (derogación)”, mencionó.

Lea más: Horario de verano y sus efectos: ¿qué actividades y sectores se ven más afectados?

Agregó que prevé conversar con el titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), a quien dijo que le solicitará su apoyo para la derogación de la ley.

La normativa había sido aprobada en el Congreso con un total apoyo del cartismo, que cuenta con una amplia mayoría de votos en ambas Cámaras.