Leite lamenta mezquindad del Ejecutivo y critica retraso de más presupuesto para enfermos oncológicos

Una semana atrás, la bancada del movimiento Honor Colorado (HC) de la Cámara de Senadores “por falta de consenso con el Ejecutivo” decidió excluir del orden del día, y postergar por tercera vez, el tratamiento del proyecto de ley que pretende redestinar G. 305 mil millones en gastos superfluos a la compra de medicamentos oncológicos más insumos.

El líder de la bancada cartista en el Senado, Natalicio Chase, había dicho que la intención del presidente Santiago Peña sería aprobar el presupuesto para el segundo semestre y financiar de los saldos presupuestarios de otras instituciones, y no de los gastos superfluos de más de G. 305 mil millones detectados por los senadores cartistas Gustavo Leite y Antonio Barrios.

A raíz de la falta de consenso entre algunos senadores cartistas con Peña, el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), dijo que invitaría ésta semana a la directora del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), Jabibi Noguera, para que explique la situación del nosocomio. Hasta la fecha no se ha confirmado la reunión.

Tanto Núñez como Chase afirmaron que hasta ahora el INCAN ejecutó solo el 30% de su presupuesto, dando a entender que no requerían de más recursos para la compra de medicamentos oncológicos.

Una semana después del último aplazamiento, el senador Gustavo Leite, uno de los principales promotores del proyecto, lamentó la falta de consenso con el Ejecutivo mientras la gente se sigue desilusionando de la clase política, y en algunos casos siguen muriendo.

“La indolencia no es el camino. Pero por otro lado, pienso que la semilla instalada de que el Estado debe garantizar todos los fondos para tratar dignamente a todos los enfermos de cáncer está instalada y tarde o temprano va a ser realidad, solo que en el proceso de manejo de los asuntos técnicos, se van a seguir muriendo compatriotas injusta e injustificadamente.

La gente demanda y merece noticias positivas y soluciones políticas a problemas reales del día a día”, manifestó Leite a ABC Color.

“Hay poca gestión” en Incan, indica Leite

Acerca de que el INCAN sólo ejecutó el 30% de su presupuesto, Leite dijo que “si se ejecutó poco presupuesto es porque Ministerio de Economía no liberó el plan de caja o porque hay poca gestión. En cualquiera de los casos la gente común que sufre de cáncer no tiene la culpa”, afirmó el senador.

“Es una visión muy egoísta de la situación, la gente no elige de qué enfermarse. El hecho de que no se ejecute el presupuesto no es indicación de que no hay necesidades, demasiado flojo es ese argumento; andá contale esta historia a los familiares de la gente que se murió“, cuestionó.

El senador dijo estar en desacuerdo con el retraso del tratamiento del proyecto de ley que pretende inyectar más presupuesto para la cobertura de medicamentos para enfermos oncológicos.

“Estoy en desacuerdo con el retraso innecesario e infundado", afirmó y señaló que seguirá insistiendo con el proyecto de ley para que algún día se tenga un programa de salud pública que funcione 100%. “La semilla está sembrada, para atrás ya no vamos a ir, la salud pública no se puede mirar con ojos de economista fiscalista”, enfatizó.

Leite dijo que cuando se haga realidad, la historia dirá que Antonio Barrios, Patrick Kemper y Norma Aquino estaban del lado correcto de la lucha. “En política nada se logra de inmediato. Lamento por la gente (porque) se seguirá desilusionando de nosotros”, añadió.

El senador Leite dijo que no tiene explicación del porqué el Ejecutivo no quiere recortar los G. 305 mil millones en gastos superfluos que fueron detectados en el Presupuesto General de la Nación 2025.

El legislador cartista dijo desconocer cuando sería convocada la directora del INCAN en el Congreso y señaló que Noguera “es una luchadora, gran médica, mujer y como ella la inmensa mayoría de médicos, enfermeras, enfermeros y colaboradores del Incan, héroes cotidianos de nuestro país. Lamento tanta mezquindad”, insistió Leite.