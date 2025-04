Titular de Petropar sostiene que existe un alto porcentaje que el combustible catarí llegue

Petróleos Paraguayos (Petropar) apeló a la firma Doha Holding Group LLC para comprar cien mil toneladas métricas del combustible por unos 61 millones de dólares, un precio muy inferior al del mercado internacional.

Esta firma catarí, creada en Catar en diciembre de 2023 por un enigmático jeque local y representada en nuestro país por Alejandro Domínguez Pérez, incumplió el contrato firmado por dos meses en septiembre de 2024, y ya consiguió cuatro prórrogas, otorgadas contra la Ley de Suministro y Contrataciones Públicas

Mañana vence la quinta prórroga y hasta el momento no se ejecutó la garantía de 3 millones de dólares.

“La garantía no se puede ejecutar mientras el contrato siga vigente. Ahora, ¿por qué el contrato sigue vigente? El Estado no dio ningún guaraní o dólar de anticipo, por lo tanto, no hay ningún riesgo financiero por parte del Estado“, explicó el presidente de Petropar, Eddie Jara.

Luego amplió su explicación: “¿Y por qué tanta insistencia en mantener ese contrato? Porque de llegar ese producto, nosotros podemos a bajar hasta más de 500 guaraníes. Imagínese lo que va a ser eso para la economía familiar. Cuánta plata va a sobrar en la economía familiar. Entonces, nosotros insistimos porque el precio sigue siendo demasiado conveniente".

En otro momento, el titular de Petróleos Paraguayos comentó que a ellos también les incomoda el largo plazo, pero sostuvo que están haciendo un trabajo interno para que todo se cumpla a cabalidad. “De la otra parte, estamos recibiendo la información de que todo está encaminado y que en breve tendremos noticias con eso”.

“Si llega este producto, nosotros podemos dar una linda noticia para toda la ciudadanía”, remarcó.

Ante la consulta de si es seguro que llegue el combustible, comentó: “Hasta ahora tenemos un porcentaje altísimo de probabilidad de que llegue. Además. Petropar tiene suficiente producto. Tiene la mayor capacidad de almacenamiento del país. Petropar es el que menos problemas o riesgos tiene de quedar desabastecido. Cuando el resto de las importadoras tienen un mes o mes y medio de reserva, nosotros podemos llegar a tener cuatro o cinco meses”.

“Estas son compras de oportunidad y nosotros vamos a seguir buscando los mejores precios. De hecho, la última baja que hicimos fue gracias a las compras que estamos haciendo”, concluyó Jara.