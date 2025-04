Tras agresión a funcionaria, Sidepol recula y dice que comunicado no fue oficial

El secretario general de Sidepol, Jorge Cabrera, reveló que aún no vio en detalle el video de la agresión de la diputada cartista Cristina Villalba a una funcionaria y que el comunicado emitido supuestamente por su sindicato no es oficial. No obstante, afirmó que si la trabajadora apuntó su filmadora a la legisladora, obró de forma irregular.