Aplanadora cartista aprueba acta y rechaza cuestionamientos a la aprobación de la ley que crea juzgados de la Familia

El cartismo impuso su mayoría y por 24 votos aprobó el acta de la sesión del 23 de abril en la cual se aprobó el proyecto de creación de juzgados y tribunales especializados en violencia familiar y, a la par, rechazó la nota de la senadora Lilian Samaniego (ANR, independiente), quien denunció falta de quórum en la sala para la sanción del proyecto de ley.

Entre los 24 votos a favor de aprobar el acta estuvo el senador Óscar “Cachito” Salomón (ANR, disidente). Se abstuvieron de votar 11 senadores y se registraron 10 ausencias, entre ellas el de la senadora Samaniego.

Tras la votación nominal, el senador Rafael Filizzola (PDP) dejó constancia de la supuesta irregularidad en la que habrían caído sus colegas, al no dar la formalidad requerida a la nota. Afirmó que la nota no tiene dictamen de comisión, no fue incluida en el orden del día y no se sometió al tratamiento sobre tablas, donde se requería de una mayoría calificada.

El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) afirmó que la denuncia de su colega fue maliciosa porque nunca se acercó su colega a la presidencia ni a la mesa directiva. Añadió que ello golpea a la institucionalidad de la Cámara.

“Ratifico desde la presidencia que la sesión fue válida y no nos vamos a exponer a sesionar sin quorum, porque eso atenta contra la democracia”, dijo al mocionar la aprobación del acta y el rechazo de la nota de Samaniego.

El senador Filizzola pidió en vano que se gire a la comisión de Asuntos Constitucionales y la aprobación del acta se vuelva a suspender para tener un informe detallado. “Va a ser un gesto de respeto a una denuncia que fue presentada. La controversia se presenta con la asistencia o no del senador Derlis Maidana”, enfatizó.

Por su parte, el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) indicó que aprobar o rechazar un proyecto sin quorum transgrede al ámbito constitucional y legal. Indicó que la denuncia de su colega “es una afrenta a la institucionalidad no solo a la presidencia, sino a todos los que estuvieron presentes”.

Pidió a sus colegas reconocer que la imagen que tienen los parlamentarios está deteriorada. Indicó que sesionar sin quórum es una transgresión flagrante de la norma y que instalar que se aprobó sin quórum “es atentar contra nosotros mismos”.

Senadora pidió modificar reglamento sobre el quorum

La senadora Yolanda Paredes (CN) mencionó la resolución del 2005 en el que se incluye los espacios físicos laterales a la sala de sesiones para considerar el quórum. Indicó que se debe aclarar a la ciudadanía que no dice que el baño, el balcón, el comedor y la sala de fumadores hace parte del quorum.

Pidió más responsabilidad a sus colegas cuando se trata del quorum para la aprobación de leyes.Instó a hacer una modificación del reglamento interno y dijo que no le parece serio que (haga quorum) un senador que esté fumando o haciendo sus necesidades fisiológicas. “Esto no es normal, ni serio”.

Indicó que el presidente debe convocar al senador que esté en los espacios laterales a estar sentados en sus bancas.

El líder de la bancada cartista Natalicio Chase dijo que no pueden permitir que exista una controversia. “No voy a permitir que se use el nombre de los 23 para que una sesión valida tenga rigor, rechazo el pedido del senador Filizzola de mandar a estudio. Nos acusa a los 23 de ser parte de una gavilla que aprueba leyes sin tener presencia. No se puede poner en duda esta situación y fue un instrumento malicioso con el fin de no perder una votación”, indicó.

El senador Colym Soroka (ANR, aliado cartista) pidió el cierre de debate y obtuvo 24 votos para ello, misma cantidad de votos que rechazó la denuncia de la senadora Samaniego.