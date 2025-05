A días de cumplirse tres años del magnicidio de Pecci, Nakayama acusa a Rolón de ser cómplice del crimen organizado

El sábado 10 de mayo del 2022 el fiscal Marcelo Pecci fue asesinado en Colombia mientras se encontraba de luna de miel. Hasta la fecha, la fiscalía paraguaya no logró avanzar en las investigaciones, a diferencia de la justicia colombiana. El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, es el blanco de críticas.

El senador Eduardo Nakayama (ex PLRA) recordó que próximamente se cumplirán tres años del sicariato del fiscal Pecci y volvió a apuntar su crítica al fiscal general del Estado. Cuestionó el nulo avance en las investigaciones.

“El año pasado le recordaba (a Rolón) su inacción, donde este cobarde dijo que ni Mandrake podría resolver el caso, pero tampoco tenemos novedades de (Sebastián) Marset ni del paradero de Dalia López. El año pasado se cumplió un año de la incautación de la mayor carga de cocaína en el aeropuerto internacional Silvio Petirossi de 976 kilos de cocaína; no se sabe absolutamente nada”, dijo.

“¿Dónde esta el fiscal general del Estado para dar la cara? ¿Esto es secretismo?, me pregunto. Yo no creo que esto sea secretismo, yo creo que esto es complicidad. El fiscal general del Estado es cómplice del crimen organizado, él no hace su trabajo, no se pone los pantalones para investigar lo que el pueblo le exige que investigue y, por lo tanto, va a pasar a la historia tristemente como el peor fiscal general del Estado que ha tenido el paraguay en la transición democrática", dijo el senador independiente.

Rolón presentó excusas a la Comisión Permanente

A finales de enero de este año, el fiscal general del Estado debía rendir explicaciones a Comisión Permanente del Congreso de los nulos resultados en el caso del fiscal Pecci, sin embargo, esa reunión se frustró gracias al cartismo y sus aliados.

El fiscal entregó una nota a la Comisión Permanente, deslindando la responsabilidad que la fiscalía paraguaya tiene sobre la investigación del magnicidio. Expuso una serie de excusas para no detallar por qué no dan con los autores intelectuales.

Rolón afirmó en su nota que el fallecimiento del mencionado condenado Francisco Correa Galeano también ocurrió en Colombia y que las gestiones con Colombia, donde se encuentran los elementos del crimen incautados, “fueron infructuosas durante un año, y las dificultades persisten hoy día, por lo tanto el fiscal general y otros agentes fiscales tuvieron que trasladarse a ese país en varias ocasiones para llevar a cabo las gestiones y actos de investigación, correspondientes”, señala parte de la nota.