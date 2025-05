Rechazan protesta y sigue licitación para compra de máquinas de votación

La licitación para la compra de las máquinas de votación que impulsa el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), con fuerte tufo a direccionamiento a empresas “amigas” al cartismo, sigue nuevamente en marcha, luego de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) haya rechazado la protesta presentada contra el Pliego de Base y Condiciones y levante la suspensión del procedimiento.

La resolución Nº1292 de DNCP, que lleva la firma de su titular Agustín Encina, levanta la suspensión del procedimiento de licitación y rechaza la impugnación presentada contra la adenda 3 del Pliego de Bases y Condiciones del TSJE.

La protesta presentada por la empresa Miru Systems Co Ltd. indicaba que las modificaciones presentadas por la Justicia Electoral no resultaban objetivas e inducía a la competencia desleal y restrictiva, pues deja de lado a varias empresas.

Contrataciones Públicas argumenta en la resolución que la recurrente ha aclarado las dudas sobre la protesta y que cumple con los rigores de la experiencia requerida, por lo cual no queda suficientemente sustentada en la protesta la restricción a la participación desleal alegada por Miru Systems Co Ltd.

Sectores políticos y empresariales denunciaron que existe una sugestiva dilación y, sobre todo, exigencias de la DNCP para “readecuar” el pliego basándose solo en denuncias y protestas, incluso algunas anónimas.

Sospechosas dilaciones

De esta manera, pese a los múltiples cuestionamientos se seguirá adelante con el proceso licitatorio y el TSJE tiene previsto la apertura de sobres la próxima semana.

Las sospechas de los políticos apuntan a un presunto afán de favorecer a la empresa coreana Miru Systems o la firma paraguaya Tecmont SA, del titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte Luraghi, que estaría apadrinado por José Alberto Aderete, que es asesor político de Peña y vicepresidente 3° del Partido Colorado, cuyo titular es Horacio Cartes.