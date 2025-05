Mañana audiencia pública para debatir la reducción de la jornada laboral

Este viernes 16 de mayo, de 9:00 a 12:00, se realizará la una audiencia pública para debatir el proyecto de Ley que propone la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. La actividad tendrá lugar en la sala de sesiones del Congreso Nacional y se desarrollará en modalidad mixta, con participación presencial y virtual.

La iniciativa fue impulsada por el senador opositor José Oviedo, quien explicó que la idea surgió de manera fortuita durante el análisis de otro proyecto relacionado con el Servicio Civil. “Yo me quejaba de por qué en el sector público se trabaja 30 horas y en el privado hasta 48 o más. Entonces, me soplaron que en la mayoría de los países del mundo se trabaja 40 horas o menos. Ahí fue cuando decidí presentar este proyecto”, relató Oviedo.

Lea más: Legislador insiste en reducir jornadas de trabajo en el sector privado

Apoyo ciudadano, pero sin fuerza gremial

Según el legislador, la propuesta tuvo un importante respaldo ciudadano desde sus primeros días. “Esto fue impulsado por periodistas en la sombra. Me dijeron que si lo presentaba, la gente me iba a apoyar. Así fue. La prensa lo tomó, la ciudadanía lo tomó, pero falta el respaldo gremial, que hasta ahora no se ha manifestado con fuerza como conjunto”, sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Oviedo señaló que más del 70% de los países en el mundo ya aplica jornadas de 40 horas o menos, y destacó que los resultados han sido positivos tanto para trabajadores como para empresarios. “Cuando un trabajador descansa más, produce mejor. Además, con más tiempo libre, las personas consumen más, estudian, hacen deporte, y todo eso dinamiza la economía”, argumentó.

En cuanto a la viabilidad del proyecto en Paraguay, el senador anunció que el Observatorio Legislativo del Congreso se encuentra realizando un estudio técnico para analizar los efectos reales que podría tener la implementación en las condiciones locales. “Muchos me decían que Paraguay es muy diferente, pero yo no creo que nuestra realidad sea tan distinta de países como Ecuador, Chile o México, donde se está aplicando esta política con éxito”, indicó.

Lea más: UIP sobre la intención de reducir las horas de trabajo: “Una sentencia de muerte”

Posible implementación gradual y apertura al diálogo

El legislador también reconoció que el proyecto aún podría ser modificado en función de las observaciones de sus colegas del Congreso, el Poder Ejecutivo y los distintos sectores involucrados. Incluso planteó la posibilidad de una implementación gradual, como se está haciendo en Chile, donde se disminuyen dos horas por año hasta alcanzar el nuevo límite.

Respecto a las críticas del sector empresarial, Oviedo recordó que hubo reacciones similares cuando se estableció la jornada de ocho horas diarias a nivel mundial. “En todos los países donde se aplicó la reducción, se decía que iba a ser el fin de la producción, pero al final a todos les fue muy bien”, afirmó.

Finalmente, señaló que, aunque no sabe si la ley se aprobará durante este periodo legislativo, está convencido de que será una realidad a más tardar en diez años.

“Es una tendencia mundial. No sé si será ahora, pero se va a aprobar. Es un proyecto lindo y posible”, concluyó.