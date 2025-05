Peña reconoce que precios de la canasta básica no se reflejan en ajuste salarial

El presidente de la República, Santiago Peña, reconoció que la actual ley que regula el ajuste del salario mínimo no se basa en los precios reales de la canasta básica familiar. “La canasta de un trabajador no es la misma que la del IPC”, admitió, pero aseguró que el Banco Central del Paraguay está buscando actualizar el cálculo. “Cuando nosotros ajustamos el salario mínimo, todos los precios se indexan por el salario mínimo y los que no ganan el salario mínimo están peor”, añadió.