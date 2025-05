Hackeo masivo: Gobierno no presentó ninguna denuncia, cuestiona experto

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) confirmó, la semana pasada, que 11 instituciones estatales sufrieron un hackeo por parte de ciberdelincuentes, lo que refiere una vulneración y filtración de datos.

El experto en ciberseguridad Miguel Ángel Gaspar, quien viene siguiendo el caso desde su inicio, informó que presentó una denuncia innominada ante el Departamento Especializado Contra el Cibercrimen y Delitos Informáticos de la Policía Nacional. Agregó que tomó dicha iniciativa porque considera que el caso es “delicado”.

A su vez, reveló que verificó que su denuncia es la única que se realizó hasta el momento. Es decir, el Gobierno no actuó ni siquiera las instituciones tomaron intervención de oficio.

“A raíz de no haber visto el mismo nivel de compromiso de las autoridades en un tema tan delicado, después de consultar con la familia, decidí ir a hacer la denuncia y me encuentro que es la única que hay. Nadie denunció, ni en la Policía, Fiscalía o Ministerio del Interior y me parece una tomadura de pelo porque perdimos mucha evidencia importante”, expresó indignado.

No es una cuestión política

Resaltó que no se trata de una cuestión que debe abordarse como una situación política, sino que se debería buscar “respetar la institucionalidad” y hallar soluciones a la vulneración de los datos.

“Creo que nos merecemos otro tipo de actuación, no estoy de acuerdo con lo planteado por el ministro (Villate), de que están esperando las investigaciones para denunciar. Eso se tendría que haber denunciado hace rato. Me llama la atención que la Fiscalía de oficio no haya intervenido. Cuando les pedí a los diputados que declaren emergencia nacional fue por esto”, expresó.

Conversaciones con los “hackers”

Gaspar, asimismo, informó que en su denuncia agregó una relatoría de más de ocho páginas y casi 100 megas de evidencia forense que extrajo de sus conversaciones con los ciberdelincuentes por celular.

Comentó que, además, incluyó datos y metadatos, así como también un dispositivo que contiene información para que cualquier analista pueda verificar la veracidad de los mismos.

Gaspar indicó que logró conversar con los “hackers” que vulneraron el sistema estatal. Detalló que en uno de los frentes se encuentra un grupo dedicado a ello, mientras que en otro un solo ciberdelincuente que opera de forma particular.