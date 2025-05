Lilian a Wiens: “El que habla de concordia traiciona a medio millón de colorados”

La senadora Lilian Samaniego (ANR, independiente) salió al paso de las expresiones del exsenador y precandidato a la presidencia de la República para el 2028 y dijo que, actualmente, “el Partido Colorado no dialoga, está en silencio. Ofrece sometimiento a los correligionarios”.

Afirmó que la disidencia es la alternativa que hoy tiene y que necesita del Partido Colorado para hablar de los problemas reales que tiene la gente y las propuestas de solución. “Por eso nosotros estamos recorriendo el país. Somos el proyecto alternativo, independiente, disidente, de lo que hoy estamos percibiendo”, indicó.

“Hablar de Concordia es traicionar a medio millón de colorados, a esos 500.000 colorados que votaron por otra opción y que fueron la otra mitad que le dio la victoria a Santiago Peña para ser presidente de la República y gobernar para todos los paraguayos, con los principios doctrinarios del Partido Colorado", enfatizó.

Afirmó que lo que se debe hacer es buscar otra vez la vida institucional del partido que hoy no se tiene. “Están queriendo convertir al Partido Colorado en una máquina electoral. Llegan las elecciones, acordamos y al día siguiente el que no es del movimiento oficialista, es perseguido, es humillado, no se le respeta en sus criterios, en su opinión”, dijo Samaniego con relación al manejo de Horacio Cartes, quien se encuentra al frente de la ANR.

Asimismo, dijo que el partido está silenciado, las políticas públicas que se necesitan debatir para ser un soporte al gobierno, no hay. Agregó que, en contrapartida, la disidencia colorada es la que recorre y escucha a la gente que se queja porque no llega a fin de mes y debe tener dos o tres trabajos para sostener a su familia.

“Hoy en el aniversario del nacimiento de Bernardino Caballero, número 186, fundador de nuestro partido decía: ‘La patria no es solamente una palabra, es un sacrificio cotidiano. Vamos a formar un partido para defender la República y construir el porvenir’ y eso no está haciendo hoy el Partido Colorado”, enfatizó.

La senadora dijo que, actualmente, las autoridades partidarias no están hablando con la otra mitad que no es el movimiento oficialista y cuestionó que se utilice la sede partidaria para promover solamente a un movimiento. Afirmó que esa mitad no escuchada hoy no está siendo ni respetada, ni escuchada promocionándose a los candidatos de un solo sector.

“Lo más triste es que prefieren hablar con parlamentarios que trabajaron en contra del Partido Colorado (antes) que hablar con sus correligionarios (...). No se puede hablar de Concordia. El que habla de Concordia traiciona al partido”, sentenció la parlamentaria en respuesta a Weins.