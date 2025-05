Intervención: plantean hacer el vacío en comisiones para no avalar “garrote” a Prieto

El diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C) insistió en denunciar que el pedido de intervención a la gestión del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (YoCreo, opositor), orquestada por el contralor Camilo Benítez, según creen ellos, por orden del cartismo para descabezar uno de los principales bastiones de la oposición, es un “claro abuso de poder y eso es lo que vamos a combatir desde la oposición”.

Por ello, ante un proceso que inició “contaminado”, ya que el pedido de intervención lo impulsó de manera inédita por disposición del Contralor (normalmente se hacen por mayoría de las Juntas Municipales) y a sabiendas de que el cartismo (Honor Colorado) tiene mayoría propia para aprobar la intervención e incluso, posteriormente destituir a Prieto, plantea como medida política no dar aval al proceso con su participación.

“Vemos con celeridad pasar del Ejecutivo al Legislativo estos pedidos de intervención (también para el ‘dismulo’ contra la gestión del cartista Óscar ”Nenecho" Rodríguez en Asunción) y eso preocupa y llama la atención. Por eso, creemos nosotros desde el Partido Liberal, por lo menos algunos colegas, de que probablemente no integraríamos esa comisión de intervención", afirmó Vaesken.

El mismo hizo alusión a la Comisión Especial (una para cada caso: Asunción o Ciudad del Este) que establece la Ley 317 del proceso de intervención, que debe convocar a las partes (denunciantes y denunciado) para analizar las pruebas de cargo y descargo, para luego emitir un dictamen (no vinculante), pero que habilita al pleno a tratar el pedido de intervención.

Una medida similar ya asumió la oposición en este periodo con la llamada “Comisión Garrote” del cartismo, la cual opositores se negaron a integrar, a sabiendas de que fue conformada solo para perseguir a grupos no obsecuentes al gobierno (Organizaciones No Gubernamentales, medios de prensa, etc).

Vaesken también se volvió a despachar contra el Contralor Camilo Benítez, sumando ahora el hecho de que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) emitió una recomendación para sus legisladores de impulsar el juicio político en su contra por “prestarse a la jugada cartista”.

“Hoy probablemente esté por repetirse la historia que ya vimos con el caso de Mario Ferreiro (exintendente de Asunción), hoy estamos viendo los chats de Camilo Soares con Camilo Benítez haciendo una componenda para poder desplazar al intendente, y luego la justicia dijo que el intendente fue absuelto de culpa y pena en el caso y no queremos que esa historia se vuelva a repetir”, dijo.