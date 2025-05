TSJE hoy abre ofertas de máquinas de votos con tufo a direccionamiento

Tras meses de retrasos por suspensiones, denuncias de direccionamiento e investigaciones de oficio, la Justicia Electoral, entidad que preside Jaime Bestard (ANR, HC), realiza hoy la apertura de las ofertas para la adquisición de 28.000 máquinas de votación a un costo de US$ 93 millones.

La empresa o grupo empresarial adjudicado cobrará el monto en cuatro años mientras que los aparatos y su software deben usarse por 10 años desde las elecciones municipales del 2026.

Según el TSJE, el proceso cayó en una “guerra de empresas” que se acusaban de un supuesto direccionamiento y sus autoridades negaron cualquier irregularidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, la oposición insiste en que las máquinas, según las especificaciones requeridas, podrían ser vulneradas o hackeadas.

A su turno, la disidencia colorada denunció que la licitación está direccionada a empresas vinculadas al presidente de la República, Santiago Peña, y al vicepresidente de la ANR y asesor presidencial, José Alberto Alderete. Las firmas vinculadas a Peña son ITTI y Technoma, siendo aquel accionista de Ueno hasta que se vio obligado a vender su participación.

También temen que la firma coreana Miru Systems y la paraguaya Excelsis –que con la argentina MSA ganó la licitación de alquiler de máquinas en los comicios del 2021 y 2023–, se habrían asociado con ITTI para ello.

En cuanto a Alderete, la disidencia colorada dice que el político apadrina a la empresa Tecmont, del presidente de la UIP, Enrique Duarte.

Lea más: Cercanos a Peña usarían firma de software para las máquinas de votos

También trascendió que el cartismo le habría “puesto la cruz” a la oferente Smartmatic, un consorcio venezolano, estadounidense e inglés. Esa firma fue finalista de la Justicia Electoral para las elecciones municipales del 2021 y generales 2023, pero fue eliminada por cuestiones “técnicas” cuando se inició el proceso de licitación en 2019.

La apertura de sobres de ofertas se realizará hoy a las 8:30 en la sede central de la Justicia Electoral. Hasta las 8:00 la máxima instancia electoral puede recibir más oferentes.

El procedimiento estará a cargo de Angelo Calderini, titular de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Justicia Electoral.

Máquinas de votación: DNCP suspendió proceso varias veces

El concurso de ofertas fue suspendido en tres ocasiones por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), cuyo titular es Agustín Encina.

Dicha institución elevó un informe de 32 observaciones en el Pliego de Bases y Condiciones en el que alertaba sobre un presunto direccionamiento a una sola empresa. También interpuso varias investigaciones de oficio ante las denuncias de direccionamiento de las empresas oferentes, especialmente de MSA y Miru.

Contrataciones Públicas incluso fue acusada por la oposición de ser una instancia dilatoria del cartismo pero la entidad sostuvo que el proceso fue normal y que el TSJE debió iniciar la licitación meses antes.

Excelsis dice no tener nexos cercanos con ITTI y políticos

El presidente de la empresa Excelsis, Daniel Sauca, una de las que hoy pretende pugnar en la licitación del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) por las máquinas de votación, negó tener vínculos políticos o con exsocias comerciales del presidente Santiago Peña, como ITTI, que le supongan algún tipo de favoritismo.

Sauca señaló que pretenden presentarse en la licitación en consorcio con otras empresas, entre las cuales no se encuentra ITTI, que apenas es un cliente, como el casi centenar que tienen tanto en el sector público como privado.

“Es una relación de clientes de años, nada más. ITTI no es accionista de Excelsis, nosotros no tenemos acciones ahí, no tenemos accionistas en común. Nosotros somos una empresa independiente políticamente, ni le conozco a (Santiago) Peña”, dijo.

Respecto al controvertido proceso de licitación en el TSJE, que por diversas protestas se fue postergando hasta hoy que finalmente se hará la apertura de sobres, dijo que competirán como todas las que se presenten.

“Nosotros mañana (hoy) si es que se hace la apertura, vamos a presentar nuestra propuesta técnica, económica, vamos a presentar las máquinas de votación que le ofrecemos al TSJE y ellos son los suficientemente maduros para elegir cual es la tecnología de acuerdo al precio y la calidad técnica que tienen que tomar. Ellos son los que tienen que decidir”, dijo.