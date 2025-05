No hay mandato imperativo a legisladores liberales, dice Bachi del pedido del PLRA para enjuiciar al contralor

El Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) recomendó recientemente a legisladores liberales a impulsar el pedido de juicio político contra el Contralor General de la República, Camilo Benítez, y dijo que si bien el PLRA tiene prerrogativas de instar a un enjuiciamiento y es válido el pedido como partido, “no hay mandato imperativo”, dijo.

Las expresiones de “Bachi” sobre la inexistencia de mandatos imperativos llamaron la atención, teniendo en cuenta que es de público conocimiento que la bancada cartista votó en numerosas oportunidades siguiendo órdenes que partían del Comando de Honor Colorado, que habitualmente se reúne en el quincho del domicilio de la avda. España, de Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado. El senador Silvio Ovelar incluso llegó a admitir que algunos senadores cartistas votaron por la destitución de Kattya González, pese a estar en desacuerdo, ya que debían acatar lo que decidió la mayoría.

Núñez agregó: “Así como es válido también que la Cámara de Diputados estudie si hay causales o no”, para luego afirmar que no quiere hacer futurología y que por eso no ve películas de ciencia ficción. “Por eso no ví Terminator, Superman porque es ciencia ficción. Acá plantear un juicio político a un ente contralor porque está aparentemente cumpliendo su función es una nueva teoría, una nueva innovación”, afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También dijo que la Contraloría va a ser castigada porque pide las intervenciones de los municipios de Ciudad del Este y Asunción. Se preguntó si el PLRA iba a proceder de la misma manera si los intendentes a quienes se requerían eran solo coloradas.

Acerca de que el pedido de intervención se efectúo sobre un artículo derogado, Núñez respondió que no fueron derogados los artículos y defendió la función de la Contraloría.

Pide mejorar el ránking de transparencia

Según el senador cartista, si quieren mejorar el ranking de transparencia no debe importar si es colorado, si es anaranjado, si es liberal el intendente

Sobre la cuestionada administración del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC) sobre el destino de los US$ 70 millones, dijo que las responsabilidades se tienen que repartir. “¿Como colorado, a mí qué me compete?, generalmente lo que se hace es denunciar los hechos de corrupción de los otros sectores. ¿Qué están haciendo ellos?“, se preguntó y refirió sobre las denuncias del concejal Álvaro Grau y de los senadores de la oposición a Nenecho.

Mencionó que Diputados tiene 15 días para analizar el pedido de intervención de los intendentes. “No quiero aventurar todavía en el caso de Miguel Prieto ni en el caso de Óscar Rodríguez, una decisión que no me compete a mí que es de la Cámara de Diputados”, dijo.

Lea más: PLRA pide juicio político a Camilo Benítez

Sobre las declaraciones del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, quien lo trató de charlatán, que solo sabe decir estupideces y que le resbalaba lo que piensa de él, Núñez respondió: “Yo no tengo que agradarle, no tengo que resbalarle al intendente Miguel Prieto. Lo que piense él lo que tiene que hacer es responder a las faltas administrativas por el cual está denunciado. Él tiene que responder por qué en pandemia se fue y compró víveres de tía Chela”, dijo.

Insistió que Prieto debe responder por los G. 3 mil millones, pero no preguntó a Nenecho donde están los G. 500 mil millones que hasta ahora no se sabe donde fueron a parar. “Eso tenés que responder, no decir que yo soy un charlatán. Él tiene tiene que responder sobre los tapabocas de oro. Él tiene que responder sobre los vehículos eléctricos que están todos sobre tacos. Él tiene que responder las transferencias a organizaciones sin fines de lucro que después nos rindieron cuenta. Eso tiene que responder. Acá lo que piensa Bachi o lo que piensa Juan Pérez no importa”, indicó.