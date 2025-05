ZI acusa a Ortega de tener un “nepomarido” y ella lo niega

A través de sus redes sociales, el senador Javier Zacarías Irún aseguró que el esposo de Johanna Ortega, Diego Céspedes, es funcionario de la Municipalidad de Ciudad del Este. Mostró una supuesta planilla donde figuran sus datos y el salario que supuestamente recibe.

“Nepomarido de la diputada Johanna Ortega, 17.500.000 en la Municipalidad de Ciudad del Este. Con razón que tanto le defendía a Miguelito Prieto; Diego Germán Céspedes, contratado en la Municipalidad de Ciudad del Este, coordinador de adquisiciones”, declaró.

Zacarías dice que no tenía nepotismo

El legislador, quien es exintendente de Ciudad del Este, aseguró que su familia no cometía hechos de nepotismo y que no tenían parientes como funcionarios de la comuna.

“Así nosotros no gobernamos la Municipalidad de Ciudad del Este, no teníamos parientes en la municipalidad, no teníamos ‘nepofulano’ ni ‘nepozutano’. La verdad siempre sale a luz, gente de la municipalidad que me está pasando la planilla”, insistió.

Diputada niega nepotismo y no descarta demandar

La diputada Johanna Ortega emitió un comunicado esta mañana para responder al parlamentario. Aseguró que iniciaron una campaña de difamación y calumnia orquestada desde el cartismo.

Afirmó que buscan amedrentarla por haber asumido posturas en defensa del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. “Quiero dejar claro, por única y última vez, que mi esposo no es funcionario público ni proveedor de ninguna municipalidad. Vive y trabaja en Asunción, donde fijamos domicilio”, declaró.

La parlamentaria aseveró que no hay documentos oficiales que sustenten las “mentiras que hoy circulan” y que desinforman deliberadamente para dañar su imagen y la de su familia. Agregó que no va a tolerar el uso de ataques personales como herramienta de persecución.

Anunció además que su equipo jurídico está evaluando qué acciones tomar a partir de este operativo difamatorio. Señaló que está evaluando acciones legales y no descarta recurrir a escribanos y a los Juzgados pertinentes para defender la honorabilidad de su familia.

“Pueden intentar difamarme, pero no van a callarme. Voy a seguir defendiendo mis ideas con la frente en alto. Porque no actué nunca por favores ni negocios: yo no tengo patrones”, enfatizó.

No figura en planilla de personal municipal

ABC Color verificó la planilla de funcionarios municipales de Ciudad del Este, actualizada hasta el mes de marzo del 2025. Dentro de dicho documento, no aparece el nombre de Diego Céspedes Escobar, el esposo de la diputada.

Tampoco aparece como contratado ni como comisionado.