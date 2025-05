Diputados aprueba proyecto de protección de datos personales para que Senado arregle

Antes del tratamiento, los diputados Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) y Raúl Benítez (independiente) solicitaron permiso para retirarse de la sesión ordinaria, a fin de no legitimar un tratamiento totalmente viciado y avalado por los cartistas, que bastardearon el proyecto trabajado por años, para imponer su versión sin ser debatida.

“Nunca se debatió esto enserio con la gente que entiende. (...) Esto es un tema de seguridad nacional y hay que tratarlo como corresponde y como no se hizo, yo ya me cansé. Nos retiramos para no avalar algo que no se analizó debidamente. Ya no más atropellos”, dijo Vallejo.

Uno de los proyectistas, el diputado Rodrigo Blanco (PLRA), incluso con crudeza admitió que el proyecto que aprobaron es deficiente, pero le pasó la pelota al Senado para que arregle lo que haga falta.

“Seguramente, por el camino iremos complementando las cosas que faltan. De hecho, esto irá al Senado, sufrirá modificaciones y se pueden incorporar los textos que faltan”, dijo Blanco que, para completar, vapuleó al Mitic que, para colmo, será órgano de aplicación de la ley, en caso de ser promulgada.

“El Mitic no ha estado a la altura de esos hackeos en cuanto a la información que tienen que dar a la ciudadanía y en cuanto a las denuncias que tendría que haber hecho el principal órgano estatal en materia de seguridad”, acotó.

También reconoció que le “hubiera gustado respetar el trabajo” previo hecho, y que prefirió aprobar “este texto que es un inicio importante a pesar de algunas cuestiones que falta en la ley, sobre todo técnicas, pero que Paraguay tiene que iniciar con este proceso de contar con una ley de protección de datos personales”.

De parte del cartismo, el diputado Néstor Castellano y la líder de bancada Rocío Abed se limitaron a leer los dictámenes en general, sin ahondar en los aspectos específicos.

El proyecto de ley tiene varios puntos cuestionados, ya que pretende conceder al Gobierno ciertas facultades como sanción administrativa (que deberían ser atribuciones del Poder Judicial) e imponer restricciones a la Ley de Acceso a la Información Pública.

La última audiencia pública que se hizo fue en base al proyecto original de la ley, que en el transcurso del paso por comisiones sufrió 6 modificaciones que ya no fueron analizadas con los sectores afectados.

El proyecto ahora pasa para su segundo trámite en Senado.