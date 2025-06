Cercanos a Santi pujan ahora por un contrato de US$ 3 millones del MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) efectuó el miércoles último la apertura de ofertas de la licitación para adquirir servicios de desarrollo y soporte de soft-

ware II. Se trata de la convocatoria con ID 260275, por un monto estimado de G. 23.636 millones (casi US$ 3 millones a la cotización actual) proveniente de un préstamo de hasta 25 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el mejoramiento de las finanzas públicas para el crecimiento sostenible del Paraguay.

Aparecen como interesadas: Exclesis SA, representada por Daniel Sauca; Consorcio Latam software Lab, integrado por Grupo Horus SA y Comermex SA y representado por Adriano Ocampos, y el Consorcio Konectitti, integrado por Konecta SA e ITTI Saeca y representado por Joaquín Lima.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este último grupo, casualmente, está mimetizada ITTI Saeca, la empresa privilegiada con contratos del Estado desde la llegada de Santiago Peña a la Presidencia de la República el 15 de agosto de 2023.

ITTI Saeca aparecía como socia de Peña en Ueno Holding Saeca –anteriormente denominada Credicentro SA– hasta marzo de este año. El mandatario “vendió” su participación en Ueno Holding tras el escándalo de millonarios acuerdos públicos para sus socios, entre ellos el Grupo Vázquez Sae que lidera acciones en Ueno Bank, Ueno Seguros y Uela, agencia de viajes.

Dos de los tres lotes

La convocatoria del MEF está dividida en tres lotes, por el estimado de casi US$ 3 millones. El Consorcio Konectitti presentó ofertas en dos de ellos.

Sin embargo, la propuesta económica quedó lacrada bajo custodia y resguardo de la Unidad de Compras Públicas (UCP). Es decir, no se conoce la oferta presentada por ninguna.

Exaccionista pero con inversiones

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, también tuvo una cercanía accionaria con los exsocios del presidente Santiago Peña. Fue en Credicentro SA, actual Ueno Holding Saeca.

Fernández Valdovinos tenía acciones por G. 250 millones en la citada financiera, según la composición accionaria al 31 de agosto de 2019.

No hay rastros de su salida de esa empresa. Sin embargo, para entonces ya compartía en el paquete accionario con FMVV SAICAG, razón social original del Grupo Vázquez Sae.

Este grupo empresarial lidera las acciones en ITTI Saeca, con el 77,44%. Y ahora coincidentemente ITTI es la que puja en forma consorciada un contrato del MEF, cuyo titular es Fernández Valdovinos.

En su última declaración jurada presentada en agosto de 2023 ante la Contraloría General de la República (CGR), el ministro del MEF ya no consignó tener acciones en Credicentro SA o Ueno Holding Saeca. No obstante, sí aparecen inversiones como en bonos y Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA) en el actual Ueno Bank (ex Financiera El Comercio y que luego absorbió a Visión Banco).

Fernández Valdovinos declaró que tenía bonos en Visión por US$ 40.000 y CDA por G. 364 millones; y G. 250 millones en Financiera El Comercio y Financiera Ueno, respectivamente. ABC intentó obtener la versión de Carlos Fernández, pero pese a la insistencia a través de llamadas y mensajes vía WhatsApp no tuvimos respuesta.