Senadores analizarán en dos semanas aumentar pena de cárcel de hasta 15 años contra adolescentes infractores

La Cámara de Senadores aprobó la propuesta del senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC) de tratar en dos semanas el proyecto de ley que modifica el artículo 207 de la Ley N° 1.680 “Código de la Niñez y Adolescencia”.

El proyecto de ley propone que la pena carcelaria contra adolescentes sea de 8 hasta 15 años. El senador cartista reconoció que aumentar las penas no es la solución del problema, ya que existe un problema social, educativo y sicológico.

El senador al igual que otros cartistas como Juan Carlos “Nano” Galaverna, Silvio “Beto” Ovelar y Norma Aquino se mostraron a favor de aumentar las penas, pero en ningún momento hicieron una autocrítica sobre la negligente actuación de la Policía.

El senador Ignacio Iramain (independiente) lamentó que el caso de Fernanda no haya conmocionado a sus colegas quienes estuvieron ausentes en el momento del debate. Indicó que el tema no va por el aumento de penas, si no de otros aspectos a analizar con mayor profundidad. Lamentó que la sociedad ya no distinga el bien del mal y al honesto del corrupto.

El senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) lamentó que la educación sexual se quiera ideologizar. Pidió que se apele a una política de Estado y se implemente una reforma profunda en el sistema de salud mental y educación sexual para los jóvenes sin prejuicios.

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) hizo un llamado a los penalistas del Paraguay a que presenten un proyecto de ley. Se mostró a favor de aumentar la pena carcelaria contra adolescentes.

Por su parte, el senador Eduardo Nakayama (independiente) anunció la presentación de un proyecto que contemple la revisión de las penas, así como la prevención en educación sexual en escuelas y colegios.