Hay una “mayoría” a favor del aumento de penas para adolescentes, según Oviedo

Los últimos crímenes cometidos por adolescentes derivaron en la presentación de dos proyectos de ley que buscan elevar las penas carcelarias para los que comentan este tipo de hechos. El senador José Oviedo (Yo Creo) relató que él presentó una iniciativa parlamentaria ante el clamor de la familia del delivery asesinado en el barrio San Francisco y los trabajadores de entrega a domicilio.

Lea más: ¿Cuál podría ser la pena máxima para el presunto feminicida adolescente?

Indicó que como representante del pueblo, él prometió a los ciudadanos que iba a presentar la iniciativa. Sin embargo, acotó que él considera que es un tema que debe ser analizado y debatido técnicamente con los especialistas en la materia.

Adelantó que ayer en el debate realizado durante la sesión escuchó varias voces a favor de la elevación de penas. “Inclusive de una mayoría, hay intenciones de aprobar uno de los proyectos”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Actualmente, hay dos proyectos de ley, uno que busca elevar las penas hasta 15 años y otro que plantea llegar a 20 años. El debate está fijado para el próximo 18 de junio.

Lea más: Senadores analizarán subir a 15 años las penas a menores infractores

Elevación de penas no es la solución

No obstante, el senador Oviedo acotó que elevar la condena para adolescentes no va a solucionar el problema de la criminalidad en esa franja etaria.

“Aumentar penas no reduce la criminalidad, no tiene ese efecto porque el que va a cometer el crimen no está pensando en la pena”, planteó.

Señaló que el problema de fondo solo puede ser solucionado con otras políticas sociales y preventivas.

Lea más: Es “simplista” aumentar penas y más aún de un gobierno que busca eliminar el Ministerio de la Mujer, denuncia Esperanza