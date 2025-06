Los 11 municipios que no podrán votar para elegir autoridades de Caja de Jubilaciones

La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM), cuyo titular es Venancio Diaz Escobar, dio a conocer la lista de las instituciones municipales cuyos aportantes están habilitados para sufragar en las próximas elecciones con miras a la renovación de las autoridades del Consejo de Administración.

De las 265 instituciones aportantes, que incluyen las 263 municipalidades, la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) y la CJPPM, están habilitadas para votar 254.

En tanto, los que no están habilitadas son los funcionarios municipales de Horqueta, San Estanislao, Caacupé, Juan de Mena, Valenzuela, Caaguazú, Villa Florida, Ybycui, Dr. Raúl Peña, J. Augusto Saldívar y Asunción. Esas once municipalidades no se encuentran al día con la transferencia de sus aportes jubilatorios por lo cual quedaron fuera del padrón eleccionario, informó la Caja de Jubilaciones.

De esta manera, la Municipalidad de Asunción, institución con mayor cantidad de aportantes, quedó fuera de las votaciones, por que el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- HC) no transfirió los aportes jubilatorios, pese a que les descuenta de sus salarios a sus funcionarios municipales.

De esta manera, más de 4.000 socios activos y 1.713 jubilados y pensionados no podrán votar en las próximas elecciones, pese a que presentaron una candidatura opositora a Venancio Diaz Escobar, quien busca su continuidad en el cargo.

El oficialismo incluso consiguió paralizar las elecciones, alegando que no estaban dadas las condiciones en la Municipalidad de Asunción para que se hagan las votaciones en ese sitio. Los comicios se debieron realizar en octubre del 2024, sin embargo, la Justicia Electoral no define, hasta ahora, nueva fecha.