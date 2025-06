Peña celebró con la Albirroja y así le respondió la ciudadanía

Al igual que la mayoría de los políticos, autoridades y legisladores, el presidente Santiago Peña celebró la victoria de la Albirroja ayer ante Uruguay. Subió una fotografía suya de espaldas, junto con la Primera Dama, Leticia Ocampos, observando el partido desde el palco en el Estadio Defensores del Chaco,

“Hoy dejaron el alma por Paraguay. Con Leticia Ocampos vivimos cada minuto con emoción, orgullo y esa fe inquebrantable en nuestra selección. Esta victoria se siente en todo el país. ¡Vamos Paraguay!“, manifestó en sus posteos realizados en Facebook, Instagram X.

Así le respondió la ciudadanía a Peña

La reacción de la gente probablemente no era la esperada por Peña, pues los usuarios aprovecharon para recordarle los problemas que afectan a la ciudadanía a diario.

“Qué bueno sería que vayan por los hospitales también a ver cómo está pasando esa gente”, comentó un usuario en Facebook, cuyo comentario ya tiene más de 500 “likes” y “me encanta”.

“E’a... oî hina la presi ra’e (Estaba había sido el presidente)... Un poco de alegría, para el pueblo que estás matando día a día”, señaló Lorena Martínez. Su posteo también generó más de 300 reacciones a favor.

Otros le pidieron que tome de ejemplo a la Selección Nacional y también haga “algo” y le dé una alegría al pueblo.

“Así como hicieron los jugadores poniendo huevos dentro de la cancha, por favor haga usted su trabajo como presidente; como madre me duele ver cómo mis hijos salen a trabajar y el dinero no les alcanza para nada y también, por favor, ataque esos desalojos que se hacen con las personas humildes. Pare con eso; usted vive como un rey mientras su pueblo sufre. Teníamos mucha esperanza en usted, pero cada día nos está defraudando; no tenemos salud, seguridad ni economía”, le señaló Zunilda Acevedo.

“Ellos nos dieron 94 minutos de alegría y de relajo mental... Por 94 minutos nos olvidamos que tenemos un país cada día más pobre y abandonado por su gobernante... un país que se está cayendo a pedazos...El país llora... Y ellos nos hicieron olvidar con 94 minutos que ‘nunca más’ gobernantes tibios e inútiles como los que están ahora”, le agregó también Karin Cuevas.

El posteo ya tiene más de 2.020 comentarios en Facebook y sigue generando múltiples reacciones esta mañana.

Lo mismo pasó en las plataformas X e Instagram, donde la ciudadanía le resaltó que él solo está en Paraguay pocos días a la semana, debido a sus constantes viajes al exterior.

“La selección es lo único que nos da felicidad, escoria de presidente, así como todas las ratas de tu gobierno”, le señaló Cristhian Ledezma.

Otros le recordaron que llevan más de 24 horas sin energía eléctrica por los cortes de la ANDE en el microcentro de Asunción. “La mitad de las cosas de mi heladera ya tiré y usted ahí disfrutando en la cancha. Yo ni el partido no pude ver”, le manifestó otra ciudadana.