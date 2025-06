Municipalidad de Asunción: ¿Euclides Acevedo será el interventor?

Fuentes políticas rumorean que se le propuso al excanciller Euclides Acevedo como el encargado de llevar adelante la eventual intervención de la Municipalidad de Asunción, a cargo del cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez.

Sin embargo, Acevedo negó esta mañana que se le haya hecho propuesta alguna. “A mí no me habló nadie, yo solamente estoy enterado por una suerte de rumor, que ahora ya es rumor periodístico”, mencionó.

Asimismo, expresó que no aceptaría dicho rol ni aunque se lo ofrecieran debido a que -dijo- no está capacitado para ello.

“Yo soy audaz pero no temerario, no reúno las condiciones para intervenir un municipio, porque ignoro la auditoría forense, contable y no quiero hacer lo que no sé hacer. Puedo ser cooperante en materia de seguridad, defensa o relaciones exteriores, pero este tipo de labor no me cabe”, expresó.

Cartistas aprobarán intervención en CDE y Asunción

La Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria, estudia esta mañana los pedidos de intervención de las Municipalidades de Asunción y de Ciudad del Este, realizados por la Contraloría General de la República (CGR) ante presuntas irregularidades.

Desde el cartismo, que cuenta con mayoría en la Cámara Baja, se anunció que votarían por la aprobación de la intervención en la Comuna capitalina.