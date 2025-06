Rumores sobre salvataje o renuncia de Nenecho generan preocupación, indica diputada

La Cámara de Diputados lleva adelante una sesión extraordinaria con el fin de tratar los pedidos de intervención a las municipalidades de Ciudad del Este y Asunción.

Entre los rumores que corren por los pasillos, suena el de salvar al intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, o que inclusive este podría renunciar para frenar todo el proceso de intervención de la Municipalidad.

Sobre estas posibilidades, la diputada Rocío Vallejo expresó: “Realmente estamos muy preocupados por ese rumor de que en caso de que se intervenga la Municipalidad de Asunción, él sea salvado de la destitución, que es nuestro trabajo final en todo este proceso”.

“Queremos alertar desde hoy a la ciudadanía a estar muy pendientes de esta jugada, que sería finalmente un blanqueo. O sea, hacemos el juego de la intervención, pero después te vamos a salvar. Por eso tenemos que estar muy atentos”, agregó.

Luego señaló: “También escuchamos el rumor de su supuesta renuncia, pero con la soberbia que se maneja este señor, que se manejó el viernes en la audiencia, con los ataques que estuvo haciendo hacia la diputada Johanna y hacia mí en redes sociales, desmeritando todo lo que estábamos haciendo, no sé si es una señal de que vaya a renunciar”.

“Se lo ve muy seguro en su puesto, pero en política puede ocurrir cualquier cosa”, replicó.

Quedarán sin participación

Ante la consulta sobre qué pasará con el procedimiento si es que Nenecho renuncia, la diputada explicó: “No hay una respuesta en la norma. ¿Pero cuál es nuestro trabajo final en esto? Primero definir la intervención, se realiza el proceso administrativo de intervención y luego de ese resultado, tenemos una siguiente intervención, que es destituir o no a la autoridad que es el intendente. Si ya no tenés intendente, nosotros ya no tendríamos participación".

“En ese caso ya sería decisión del Ejecutivo si se continúa o no, porque es quien pide la intervención. Creemos que podría continuar porque la capital de la República del Paraguay está en quiebra, y eso lo han dicho los concejales de todos los partidos”, finalizó.